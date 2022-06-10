Классика на новый лад: культовый спорткар Porsche получит вторую жизнь (фото)

В Италии создали современную версию купе Porsche 928. У него полностью карбоновый кузов и 400-сильный V8 под капотом.

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Знаменитый Porsche 928 возвращается – туристическое купе вернут в производство с 2024 года. Осовременили модель в итальянском ателье Nardonne Automotive, сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Кузовные панели выполнены из карбона Фото: carscoops.com

За основу взяли Porsche 928 S4, выпускавшийся с 1986 по 1991 годы. Купе сохраняет знакомый дизайн с длинным капотом, но все его кузовные детали теперь карбоновые, а оптика стала светодиодной. Установлены и увеличенные 18-дюймовые диски, но их выполнили в стиле 80-х.

Салон Porsche 928 полностью переделали и он напоминает интерьер космических кораблей из старых фантастических фильмов. Спидометр стал цифровым, а вот тахометр остался аналоговым. Также установлена мультимедийная система с дисплеем от современных Porsche. В отделке использованы дорогая кожа, алькантара и алюминий.

[ + – ] Салон Porsche 928 полностью изменен Фото: carscoops.com

Мощность 5,0-литрового V8 подняли с 320 до 400 л. с., а вместо 5-ступенчатой механической КПП установили 6-ступенчатую. Также появился самоблокирующийся дифференциал.

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Руль Porsche 928 получил электроусилитель, а амортизаторы теперь адаптивные. Кроме того, установлены увеличенные тормоза.

[ + – ] Новый Porsche 928 будут продавать за 480 тыс. евро Фото: carscoops.com

Porsche 928 от Nardonne Automotive будут выпускать мелкими сериями. Автомобили собирают вручную и оценили в 480 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал, что старинный трактор 1913 года продали с аукциона за 1,47 млн. долларов.