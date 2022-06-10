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Классика на новый лад: культовый спорткар Porsche получит вторую жизнь (фото)

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Porsche 928 Nardonne Automotive, Porsche 928, Porsche 928 S4, новый Porsche 928, спорткар Porsche
Фото: carscoops.com | Тюнинг Porsche 928 выполнили в ателье Nardonne Automotive

В Италии создали современную версию купе Porsche 928. У него полностью карбоновый кузов и 400-сильный V8 под капотом.

Знаменитый Porsche 928 возвращается – туристическое купе вернут в производство с 2024 года. Осовременили модель в итальянском ателье Nardonne Automotive, сообщает сайт Carscoops.

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Кузовные панели выполнены из карбона
Фото: carscoops.com

За основу взяли Porsche 928 S4, выпускавшийся с 1986 по 1991 годы. Купе сохраняет знакомый дизайн с длинным капотом, но все его кузовные детали теперь карбоновые, а оптика стала светодиодной. Установлены и увеличенные 18-дюймовые диски, но их выполнили в стиле 80-х.

Салон Porsche 928 полностью переделали и он напоминает интерьер космических кораблей из старых фантастических фильмов. Спидометр стал цифровым, а вот тахометр остался аналоговым. Также установлена мультимедийная система с дисплеем от современных Porsche. В отделке использованы дорогая кожа, алькантара и алюминий.

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Салон Porsche 928 полностью изменен
Фото: carscoops.com

Мощность 5,0-литрового V8 подняли с 320 до 400 л. с., а вместо 5-ступенчатой механической КПП установили 6-ступенчатую. Также появился самоблокирующийся дифференциал.

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Руль Porsche 928 получил электроусилитель, а амортизаторы теперь адаптивные. Кроме того, установлены увеличенные тормоза.

Porsche 928 Nardonne Automotive, Porsche 928, Porsche 928 S4, новый Porsche 928, спорткар Porsche
Новый Porsche 928 будут продавать за 480 тыс. евро
Фото: carscoops.com

Porsche 928 от Nardonne Automotive будут выпускать мелкими сериями. Автомобили собирают вручную и оценили в 480 тыс. евро.

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