Нетипичный раритет: самый дорогой в мире трактор ушел с молотка за $1,47 миллиона (видео)

До наших дней дошло только пять J.I. Case 30-60. Трактор оснащен громадным 30,9-литровым двигателем и весит 11,7 тонн.

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В США с аукциона Aumann продали винтажный трактор J.I. Case 30-60 1913 года. За него выручили приличные 1,47 миллиона долларов и это новый рекорд среди тракторов. Об этом пишет сайт Autoevolution.

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[ + – ] Диаметр задних колес составляет 1,83 м Фото: autoevolution.com

Старый J.I. Case 30-60 оказался в 2,5 раза дороже самого дорогого современного трактора Case IH Quadtrac стоимостью $600 тысяч. А среди ретро-моделей наиболее дорогим до недавнего времени был Marshall Colonial 1910 года, проданный с аукциона за 535 тыс. долларов.

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Высокая цена J.I. Case 30-60 продиктована редкостью модели. Трактор производили с 1912 по 1916 годы и он никогда не был массовым. Всего их выпустили 500, а до наших дней дошло только пять экземпляров. Конкретно этот J.I. Case 30-60 отреставрирован и пребывает в отличном состоянии.

[ + – ] Огромный 11,7-тонный трактор оснащен 60-сильным мотором

Огромный трактор весит 11,7 тонн, а диаметр его задних стальных колес достигает 1,83 м. J.I. Case 30-60 оснащен гигантским двухцилиндровым бензиновым двигателем объемом 30,9 литра. Однако мощность составляет всего 60 л. с., поэтому он не очень быстрый – развивает примерно 7-8 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что еще один раритетный трактор начала ХХ века выставили на продажу и за него просили $500 тысяч.