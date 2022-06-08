Нетиповий раритет: найдорожчий у світі трактор пішов із молотка за $1,47 мільйона (відео)

До наших днів дійшло лише п'ять JI Case 30-60. Трактор оснащений величезним 30,9-літровим двигуном та важить 11,7 тонни.

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У США з аукціону Aumann продали вінтажний трактор JI Case 30-60 1913 року. За нього виручили пристойні 1,47 мільйона доларів, і це новий рекорд серед тракторів. Про це пише сайт Autoevolution.

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[ + – ] Діаметр задніх коліс складає 1,83 м Фото: autoevolution.com

Старий JI Case 30-60 виявився у 2,5 раза дорожчим за найдорожчий сучасний трактор Case IH Quadtrac вартістю $600 тисяч. Серед ретро-моделей найдорожчим донедавна був Marshall Colonial 1910 року, проданий з аукціону за 535 тис. доларів.

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Висока ціна JI Case 30-60 продиктована рідкістю моделі. Трактор виробляли з 1912 по 1916 роки, і він ніколи не був масовим. Усього їх випустили 500, а до наших днів дійшло лише п'ять екземплярів. Саме цей JI Case 30-60 відреставрований і перебуває в чудовому стані.

[ + – ] Величезний 11,7-тонний трактор оснащений 60-сильним двигуном

Величезний трактор важить 11,7 тонни, а діаметр його задніх сталевих коліс досягає 1,83 м. JI Case 30-60 оснащений гігантським двоциліндровим бензиновим двигуном об'ємом 30,9 літра. Однак потужність складає лише 60 к. с., тому він не дуже швидкий — розвиває приблизно 7-8 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що ще один раритетний трактор початку XX століття виставили на продаж та за нього просили $500 тисяч.