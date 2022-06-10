Расход 5 л/100 км и 5 с до сотни: рассекречен новый кроссовер от Chery для Европы (фото)

Кроссовер Exeed LX от Chery прошел обновление и получил более мощные двигатели. Топовый вариант оснащают 326-сильной гибридной установкой.

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Опубликованы фото Exeed LX 2023 модельного года. Кроссовер от премиум-подразделения концерна Chery поступит в продажу со второй половины нынешнего года и будет представлен в Европе. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] У Exeed LX обновлена передняя часть Фото: autohome.com.cn

Exeed – бренд Chery, более ориентированный на экспорт. Ранее его модели уже презентовали в ЕС. Подробности Exeed LX раскрыло министерство промышленности Китая. Цена кроссовера стартует примерно с 30 тыс. долларов.

Новый Exeed LX узнается по измененной передней части с раскосыми светодиодными фарами и оригинальной решеткой радиатора с узором в виде сот. Сзади обращают на себя внимание четыре выхлопных трубы.

[ + – ] Сзади появились четыре выхлопных трубы Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed LX 2023 пока не раскрыт и не исключено, что он не претерпит изменений. Зато известно, что комплектация останется богатой – уже в базе китайский кроссовер оснащен дистанционным запуском мотора, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, электроприводами сидений и двери багажника.

Кроме того, Exeed LX получил прибавку в мощности – теперь начальным является 2,0-литровый 261-сильный турбомотор. С ним кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с, развивает 200 км/ч и расходует 7,7 л/100 км в смешанном цикле.

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К тому же, теперь для модели доступна 326-сильная гибридная установка. С ней максимальная скорость ограничена на 180 км/ч, но зато разгон до 100 км/ч занимает примерно 5 с. К тому же, он способен проехать 105 км в электрическом режиме и расходует менее 5 л/100 км. Гибридная версия является полноприводной.

Ранее Фокус сообщал, что Geely и Volvo совместно работают над спортивной гибридной моделью и уже представлен ее прототип.