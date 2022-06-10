Витрата 5 л/100 км і 5 с до сотні: розсекречено новий кросовер від Chery для Європи (фото)

Кросовер Exeed LX від Chery пройшов оновлення та отримав потужніші двигуни. Топовий варіант оснащують 326-сильною гібридною установкою.

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Опубліковано фото Exeed LX 2023 модельного року. Кросовер від преміум-підрозділу концерну Chery надійде у продаж із другої половини нинішнього року та буде представлений у Європі. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] В Exeed LX оновлено передню частину Фото: autohome.com.cn

Exeed — бренд Chery, найбільш орієнтований на експорт. Раніше його моделі вже презентували у ЄС. Подробиці Exeed LX розкрило міністерство промисловості Китаю. Ціна кросовера стартує приблизно з 30 тис. доларів.

Новий Exeed LX впізнається за зміненою передньою частиною з розкосими світлодіодними фарами й оригінальною решіткою радіатора з візерунком у вигляді сот. Ззаду привертають увагу чотири вихлопні труби.

[ + – ] Ззаду з'явилися чотири вихлопні труби Фото: autohome.com.cn

Салон Exeed LX 2023 поки не розкритий і не заперечують, що він не зазнає змін. Натомість відомо, що комплектація залишиться багатою — вже в базі китайський кросовер оснащений дистанційним запуском двигуна, двозонним клімат-контролем, камерою заднього виду, електроприводами сидінь і дверцятами багажника.

Крім того, Exeed LX отримав збільшення в потужності — тепер початковим є 2,0-літровий 261-сильний турбомотор. З ним кросовер розганяється до 100 км/год за 6,8 с, розвиває 200 км/год і витрачає 7,7 л/100 км у змішаному циклі.

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До того ж тепер для моделі доступна 326-сильна гібридна установка. З нею максимальна швидкість обмежена на 180 км/год, зате розгін до 100 км/год займає приблизно 5 с. До того ж він здатний проїхати 105 км в електричному режимі та витрачає менше 5 л/100 км. Гібридна версія є повнопривідною.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo спільно працюють над спортивною гібридною моделлю і вже представлений її прототип.