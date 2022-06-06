Geely та Volvo готують вражаючий гібридний спорткар (фото)

Lynk&Co The Next Day — прототип нової флагманської моделі китайської марки. Потужний гібрид, що заряджається, отримає двигун Volvo і зможе проїжджати до 150 км на електротязі.

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В Інтернет потрапили перші фото Lynk&Co The Next Day. Концепт-кар є провісником нової спортивної моделі — її представлять до 2024 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Концепт-кар представив новий напрямок у дизайні марки Фото: Geely

Назва моделі ("наступний день" у перекладі з англійської) підкреслює, що вона відкриє новий розділ в історії преміум-підрозділу концерну Geely. Серійний The Next Day стане флагманом цілої нової родини авто.

[ + – ] Як передні, так і задні двері піднімаються нагору Фото: Geely

Як і всі Lynk&Co, концепт-кар створювали разом із фахівцями Volvo (шведська компанія належить Geely). Він став першим авто у новому фірмовому стилі марки. The Next Day виглядає набагато агресивніше за інші моделі Lynk&Co, а на зміну плавним лініям прийшли грані. У авто загострений "ніс" і тоненькі діодні фари та ліхтарі. Як передні, так і задні двері піднімаються нагору.

[ + – ] Кермо нагадує формою штурвал Фото: Geely

В обробці салону використані шерсть, вельвет та джинсова тканина. Кермо нагадує штурвал, а прямо на ньому встановлений дисплей панелі приладів. Також передбачено широкий сенсорний екран мультимедійної системи.

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Усередині встановлено чотири окремі сидіння. Вони можуть розкладатися, а конструкція спинок покликана зменшити навантаження на поперек під час далеких поїздок.

[ + – ] Спинки сидінь знижують навантаження на поперек Фото: Geely

Lynk&Co The Next Day є повнопривідним гібридом, що заряджається, з бензиновим турбодвигуном Volvo спереду і парою електромоторів на задній осі. Відомо, що серійна модель зможе розганятися до 100 км/год за 5 с і буде запропонована у трьох варіантах — із запасом ходу 60, 100 та 150 км в електричному режимі. Серед опцій обіцяють автопілот.

Раніше Фокус повідомляв, що флагманський електромобіль Volvo розсекретили за два роки до прем'єри.