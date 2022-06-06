Geely и Volvo готовят впечатляющий гибридный спорткар (фото)
Lynk&Co The Next Day — прототип новой флагманской модели китайской марки. Мощный подзаряжаемый гибрид получит двигатель Volvo и сможет проезжать до 150 км на электротяге.
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В интернет попали первые фото Lynk&Co The Next Day. Концепт-кар является предвестником новой спортивной модели – ее представят до 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Название модели ("следующий день" в переводе с английского) подчеркивает, что она откроет новую главу в истории премиум-подразделения концерна Geely. Серийный The Next Day станет флагманом целого нового семейства авто.
Как и все Lynk&Co, концепт-кар создавали совместно со специалистами Volvo (шведская компания принадлежит Geely). Он стал первым авто в новом фирменном стиле марки. The Next Day выглядит гораздо агрессивнее, чем другие модели Lynk&Co, а на смену плавным линиям пришли грани. У авто заостренный "нос" и тоненькие диодные фары и фонари. Как передние, так и задние двери поднимаются вверх.
В отделке салона использованы шерсть, вельвет и джинсовая ткань. Руль напоминает штурвал, а прямо на нем установлен дисплей приборной панели. Также предусмотрен широкий сенсорный экран мультимедийной системы.Важно
Внутри установлены четыре отдельных сиденья. Они могут раскладываться, а конструкция спинок призвана снизить нагрузку на поясницу во время дальних поездок.
Lynk&Co The Next Day является полноприводным подзаряжаемым гибридом с бензиновым турбодвигателем Volvo спереди и парой электромоторов на задней оси. Известно, что серийная модель сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с и будет предложена в трех вариантах – с запасом хода 60, 100 и 150 км в электрическом режиме. Среди опций обещают автопилот.
Ранее Фокус сообщал, что флагманский электромобиль Volvo рассекретили за два года до премьеры.