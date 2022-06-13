Величезний багажник та ціна як у Дастера: корейці представили недорогий кросовер (відео)
SsangYong Torres буде доступний у бензиновій та електричній версіях. На модель покладають великі надії — вона має вивести корейську марку з кризи.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У Південній Кореї презентували новий SsangYong Torres. На батьківщині кросовер вже доступний для замовлення за ціною від 26,9 до 30,4 млн. вон ($20 900 — 23 600), а в 2023 з'явиться в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт SsangYong.
SsangYong Torres — дуже важлива модель для корейського бренду, адже саме вона має допомогти компанії відновити сили після банкрутства. У лінійці SsangYong кросовер займе нішу між моделями Korando та Rexton. Назвали його на честь національного парку Торреса в Аргентині, відомого своєю гарною природою.
Дизайн SsangYong Torres 2022 виконаний у новому фірмовому стилі, названому Powered by Toughness ("Рухомий міцністю"). У зовнішньому вигляді панують грані та кути. В анфас кросовер нагадує Jeep, що й не дивно — дизайнери надихалися першими SsangYong Korando, а вони були створені на базі Jeep CJ.
У салоні привертають увагу скошене кермо і відразу два дисплеї на центральній панелі (один з них замінює кнопки клімат-контролю). Стандартною є цифрова панель приладів.Важливо
У кросовера великий багажник — його обсяг становить 703-1662 л. Базова комплпектація включає діодну оптику, а серед доступних опцій є невеликий холодильник.
Новий SsangYong Torres зі старту доступний лише з 1,5-літровим 170-сильним бензиновим турбодвигуном та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Наступного року з'явиться електрична версія моделі і саме її поставлятимуть до Європи. Кросовер пропонують з переднім та повним приводом.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery показали потужний та економічний кросовер для Європи — він витрачає лише 5 л/100 км.