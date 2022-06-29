За новим спортивним позашляховиком Ford вишикувалися величезні черги

Потужний спортивний Ford Bronco Raptor розкуповують як гарячі пиріжки. Позашляховик 2022 модельного року вже не можна придбати.

Попит на заряджений Ford Bronco Raptor перевищив усі очікування. Черги за позашляховиком розтяглися вже на рік, незважаючи на досить високу стартову ціну 68 500 доларів. Про це пише сайт Carbuzz.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ford Bronco Raptor 2022 модельного року вже не можна — авто розібрали. Незабаром має відкритися прийом замовлень на модель 2023 року випуску, однак її можуть швидко розкупити.

[ + – ] Заряджений позашляховик оснащений 424-сильним турбомотором Фото: Ford

Стандартний позашляховик Ford Bronco також має підвищений попит. Модель зібрала майже 200 тис. попередніх замовлень ще до початку виробництва. Очевидно заряджений Ford Bronco Raptor настільки ж популярний серед покупців.

Нагадаємо, що новий Ford Bronco Raptor — спортивна версія рамного позашляховика. Автомобіль оснащений 3,0-літровим турбованим V6 EcoBoost потужністю 424 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною КПП.

Важливо

Ford готує найпотужніший і найшвидший пікап у світі: в нього двигун від Mustang (відео)

Крім того, ходова Ford Bronco Raptor доопрацьована та підготовлена до більш серйозного бездоріжжя. Робочий хід підвіски збільшений до 340 мм спереду та 356 мм ззаду. Кліренс виріс до 332 мм, а стандартне оснащення враховує величезні 37-дюймові шини та розширювачі арок.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford незабаром припинить виробництво знаменитої моделі Focus через падіння попиту.