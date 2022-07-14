Просторный салон и тяговитый дизель: презентован пикап Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Пикап Toyota Land Cruiser 300 предлагают в нескольких вариантах по длине и грузоподъемности. Автомобиль оснащают исключительно 3,3-литровым турбодизелем.
Линейку Toyota Land Cruiser 300 2022 пополнила новая версия в кузове пикап. На автомобиль уже принимают заказы. Подробности модели раскрыли на сайте компании Creative Conversions.
Именно это австралийское ателье спроектировало и выпускает малыми партиями пикапы Toyota Land Cruiser 300. Их переделывают из стандартных внедорожников, причем компания сотрудничает с официальными дилерами Toyota.
Автомобиль предлагают только в четырехдверном исполнении, то есть внутреннее пространство — на уровне стандартного внедорожника. Доступны несколько версий пикапа – с колесной базой 3550 либо 3650 мм и длиной грузового кузова 1800-2100 мм. Полная масса загруженного авто составляет от 3800 до 4495 кг.
Пикап Toyota Land Cruiser 300 доступен исключительно с 3,3-литровым турбодизелем мощностью 300 л. с. Крутящего момента в 700 Н∙м достаточно, чтобы буксировать прицеп массой 3,5-4,2 тонны (в зависимости от версии авто).
Обязательными являются 10-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также тюнинг Toyota Land Cruiser 300 включает установку внедорожной резины.Важно
Следует отметить, что у более ранних поколений Toyota Land Cruiser были заводские версии в кузове пикап, да и сейчас до сих пор выпускается Toyota Land Cruiser 70 с грузовым кузовом. Однако с конца 90-х внедорожник стал роскошнее и подобные версии прекратили разрабатывать и именно поэтому за дело берутся тюнинг-ателье.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota временно прекратила прием заказов на Land Cruiser 300 и Lexus LX из-за огромного спроса.