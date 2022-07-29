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Шість коліс та підкачування шин: який вигляд має найнеймовірніший пікап Toyota (відео)

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Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пікап Toyota Hilux, пікап Toyota, тюнінг Toyota Hilux
Toyota Hilux AT44 6X6 створена ісландською компанією Arctic Trucks

Шестиколісну Toyota Hilux створювали для суворих умов Антарктиди. Будівництво одного такого пікапа обходиться в 275 000 доларів.

У пікапа Toyota Hilux існує екстремальний шестиколісний варіант. Такий позашляховик коштує 275 тисяч доларів та підготовлений для дуже суворих умов експлуатації. Відео про авто опубліковано на Youtube-каналі Barcroft Cars.

Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пікап Toyota Hilux, пікап Toyota, тюнінг Toyota Hilux
Авто створили для експедиції до Антарктиди

Пікап Toyota Hilux AT44 6X6 створювали спеціально для антарктичної експедиції. Її учасники замовили кілька таких авто у відомої ісландської компанії Artctic Trucks, яка робить найнеймовірніші позашляховики.

Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пікап Toyota Hilux, пікап Toyota, тюнінг Toyota Hilux
Колеса пікапа можна підкачувати

По суті автомобіль на 80% новий — його конструкцію радикально переробили. Пікап не лише подовжили до 6 м, а й підсилили його раму. Кліренс збільшений до 370 мм та з'явилися величезні 44-дюймові шини. До речі, підкачувати їх можна із салону — встановлений спеціальний компресор, як на військовій техніці.

Toyota Hilux AT44 6X6, Toyota Hilux 6X6, Toyota Hilux, пікап Toyota Hilux, пікап Toyota, тюнінг Toyota Hilux
Покупцям пропонують і автобудинок Toyota Hilux

Також автомобіль отримав дуги та лебідку, а для подолання водних перешкод встановлений шноркель. Також встановлено нову вантажну платформу, розраховану на 2 тонни поклажі.

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Тюнінг Toyota Hilux не торкнувся силового агрегату — пікап оснащений стандартним 3,0-літровим турбодизелем на 171 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП. Звичайно, повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Вантажопідйомність пікапа збільшена до 2 тонн

Купити Toyota Hilux AT44 6X6 на замовлення тепер можуть усі охочі. Автомобілі навіть можуть переробити в будинок на колесах.

До речі, це не єдина шестиколісна Toyota, але, як правило, такі авто роблять на базі моделі Tundra. Є вони й в Україні.

Також Фокус розповідав про новий пікап Toyota Land Cruiser 300 — він уже надійшов у виробництво.