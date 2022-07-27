Знайомий дизайн та гібридна установка: яким буде новий Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Новий Prado збереже знайомий дизайн, але порідниться з Toyota Land Cruiser 300. Вперше в лінійці моделі з'явиться гібридна версія.

Новий Toyota Land Cruiser Prado дебютує влітку 2023 року. Про це джерела в концерні Toyota Motor повідомили японський сайт Best car Web.

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Раніше вважалося, що презентацію моделі відклали до 2024 року через коронавірус і ажіотажний попит на Toyota Land Cruiser 300. Однак, мабуть, розробку моделі все ж таки вирішили прискорити.

[ + – ] Позашляховик збудують на платформі Toyota Land Cruiser 300 Фото: BestCarWeb

Яким буде новий Toyota Land Cruiser Prado

Судячи з перших рендерів моделі, Toyota Land Cruiser Prado 2023 збереже знайомий дизайн з широкими решітками радіатора, довгастими фарами і вираженими роздутими крилами. Від короткої тридверної версії відмовляться і позашляховик буде доступний лише у п'ятидверному виконанні.

Модель порідниться з Toyota Land Cruiser 300 — її побудують на його рамній платформі. Позашляховик за розмірами можна порівняти з нинішньою моделлю, але його колісна база збільшиться.

[ + – ] Поряд із дизельною версією з'явиться гібридний варіант Фото: BestCarWeb

Габарити Toyota Land Cruiser Prado 2023:

Довжина — 4825 мм

Ширина — 1885 мм

Висота — 1835 мм

Колісна база — 2840 мм

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Характеристики Toyota Land Cruiser Prado

Очікується, що авто збереже 2,8-літровий 200-сильний турбодизель, а ось на заміну бензиновому V6 прийде гібридна установка з 2,5-літровою четвіркою та електромотором. Усі Toyota Prado 2023 отримають нову 8-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід з понижувальною передачею.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує преміальну лінійку Crown, що включає седани та кросовери.