Виявлено рідкісний лімузин Toyota Camry: у нього шість дверей та телевізор у салоні (фото)
Toyota у 1987 році випустила лише два лімузини Camry. Седан не лише подовжили, а й додали йому третю пару дверей.
У Норвегії знайшлася дуже незвична Toyota Camry 1987 року. Сімейний седан перетворили на справжній лімузин. Наразі автомобіль виставили на продаж за 189 000 крон ($19 200).
Як не дивно, лімузин побудований не якимось тюнінг-ательє, а фахівцями Toyota. Усього зібрали лише дві таких Camry, тож це справді раритет.
Седан розрізали навпіл і додали в центрі вставку довжиною близько метра. Мало того, в автомобіля з'явилася третя пара дверей.Важливо
Збільшені розміри дозволили встановити ще один ряд сидінь та зробити Toyota Camry восьмимісною. В обробці салону використані велюр та дерево. Також встановлена консоль з телевізором, відеомагнітофоном та відсіками для дрібної поклажі.
Лімузин Toyota Кемрі оснащений стандартним 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 119 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.
За 35 років автомобіль проїхав 165 000 км і загалом непогано зберігся, хоча оздоблення місцями пошкоджено. Власник продає лімузин тому, що він не має великого гаража для його зберігання, а снігові норвезькі зими не підуть на користь раритетному авто.
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