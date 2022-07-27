Виявлено рідкісний лімузин Toyota Camry: у нього шість дверей та телевізор у салоні (фото)

Toyota у 1987 році випустила лише два лімузини Camry. Седан не лише подовжили, а й додали йому третю пару дверей.

У Норвегії знайшлася дуже незвична Toyota Camry 1987 року. Сімейний седан перетворили на справжній лімузин. Наразі автомобіль виставили на продаж за 189 000 крон ($19 200).

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[ + – ] Автомобіль подовжили приблизно на метр

Як не дивно, лімузин побудований не якимось тюнінг-ательє, а фахівцями Toyota. Усього зібрали лише дві таких Camry, тож це справді раритет.

[ + – ] У Camry з'явилася третя пара дверей

Седан розрізали навпіл і додали в центрі вставку довжиною близько метра. Мало того, в автомобіля з'явилася третя пара дверей.

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Збільшені розміри дозволили встановити ще один ряд сидінь та зробити Toyota Camry восьмимісною. В обробці салону використані велюр та дерево. Також встановлена консоль з телевізором, відеомагнітофоном та відсіками для дрібної поклажі.

[ + – ] 35-річний автомобіль непогано зберігся

Лімузин Toyota Кемрі оснащений стандартним 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 119 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.

[ + – ] В обробці салону використано дерево та велюр

За 35 років автомобіль проїхав 165 000 км і загалом непогано зберігся, хоча оздоблення місцями пошкоджено. Власник продає лімузин тому, що він не має великого гаража для його зберігання, а снігові норвезькі зими не підуть на користь раритетному авто.

[ + – ] Toyota Camry оснащена стандартним 2,0-літровим двигуном на 119 к. с.

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