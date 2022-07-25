На аукціон виставили непереможне авто Міхаеля Шумахера (фото)

Ferrari F300 не приніс Міхаелю Шумахеру чемпіонство, але виграв усі перегони, у яких брав участь. Болід важить всього 600 кг і оснащений високооборотним 800-сильним двигуном.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили унікальний Ferrari F300 1998 року. За болід "Формули-1" планують отримати від 6 до 8 мільйонів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

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[ + – ] Болід оцінили у 6-8 мільйонів доларів Фото: Sotheby’s

Настільки висока ціна обумовлена не тільки рідкістю авто, а й його досягненнями в гонках. Саме на цьому боліді у сезоні 1998 року виступав Міхаель Шумахер. І хоча він у підсумку програв чемпіонство Міке Хаккінену, Ferrari F300 все ж таки відзначився важливим досягненням.

[ + – ] Ferrari F300 оснащений 800-сильним двигуном V10 Фото: Sotheby’s

За кермом цього боліда Шумахер виступав у чотирьох перегонах і всі виграв. Німецький пілот переміг у Гран-прі Канади, Франції, Великій Британії та Італії.

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Такий результат є своєрідним рекордом, адже у "Формулі-1" машини недовговічні і їх часто змінюють. За сезон гонщики використовують по кілька авто, причому у 90-х вони змінювали їх чи не на кожну гонку.

[ + – ] З 1999 року авто зберігалося у приватній колекції. Фото: Sotheby’s

Болід Ferrari F300 оснащений 3,0-літровим атмосферним V10 потужністю 800 к. с. при 17 500 об/хв та 7-ступінчастою секвентальною КПП. Він важить всього 600 кг і може розганятися до 100 км/год за 2 сек і розвивати швидкість понад 350 км/год.

[ + – ] Міхаель Шумахер на цьому боліді здобув чотири перемоги у чотирьох Гран-прі Фото: Formula1.com

З 1999 року автомобіль зберігався у приватній колекції. Його не реставрували, але підтримували у хорошому стані і на ходу.

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