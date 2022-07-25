Нестандартний дизайн і багате оснащення: представлений найбільший кросовер Audi (фото)

Кросовер Audi Q6 досягає понад 5 метрів у довжину та запропонований у версіях на 6 і 7 місць. Уже в базовій версії він отримав шкіряний салон, електропривід сидінь і дорогу аудіосистему.

У Шанхаї презентували новий Audi Q6. Повнорозмірний преміальний кросовер надходить у продаж за ціною від 74 000 до 96 000 доларів. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Audi.

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[ + – ] Кросовер досягає 5,1 м у довжину Фото: Audi

Виробництво Audi Q6 налагодять на китайському підприємстві SAIC-VW у Китаї. Модель побудована на платформі MQB Evo та використовує агрегати Volkswagen Atlas. Це найбільший кросовер Audi, за габаритами він навіть більший, ніж модель Q7.

Розміри Audi Q6 2023:

Довжина — 5099 мм

Ширина — 2014 мм

Висота — 1784 мм

Колісна база — 2980 мм

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Audi

Q6 означає відхід від традиційного дизайну Audi. У зовнішньому вигляді більше плавних ліній і менше граней, а решітка радіатора виконана овальною. Довгі фари з'єднані діодною смугою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] На центральній панелі встановлено відразу два сенсорні дисплеї Фото: Audi

Кросовер Audi Q6 пропонують у версіях на 6 і 7 місць. У салоні встановлені віртуальний щиток приладів і відразу два сенсорні дисплеї на центральній панелі.

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Комплектація Audi Q6 дуже багата. Вже в базовій версії салон оздоблений шкірою, передбачені електропривод передніх сидінь, проєкція на лобове скло та потужна аудіосистема Bang&Olufsen із 14 динаміками.

[ + – ] Кросовер запропонований у версіях на 6 і 7 місць Фото: Audi

Новий Audi Q6 2023 пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (265 к. с.) і 2,5 л (299 к. с.). Усі версії повнопривідні та з 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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