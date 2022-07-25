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Нестандартный дизайн и богатое оснащение: представлен самый большой кроссовер Audi (фото)

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Фото: Audi | Audi Q6 стал первой моделью в новом фирменном стиле

Кроссовер Audi Q6 достигает свыше 5 метров в длину и предложен в версиях на 6 и 7 мест. Уже в базовой версии он получил кожаный салон, электропривод сидений и дорогую аудиосистему.

В Шанхае презентовали новый Audi Q6. Полноразмерный премиальный кроссовер поступает в продажу по цене от 74 000 до 96 000 долларов. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Audi.

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Кроссовер достигает 5,1 м в длину
Фото: Audi

Производство Audi Q6 наладят на китайском предприятии SAIC-VW в Китае. Модель построена на платформе MQB Evo и использует агрегаты Volkswagen Atlas. Это самый большой кроссовер Audi, габаритами он даже крупнее, чем модель Q7.

Размеры Audi Q6 2023:

  • Длина – 5099 мм
  • Ширина – 2014 мм
  • Высота – 1784 мм
  • Колесная база – 2980 мм
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Фонари растянуты на всю ширину кузова
Фото: Audi

Q6 обозначает отход от традиционного дизайна Audi. Во внешнем виде больше плавных линий и меньше граней, а решетка радиатора выполнена овальной. Продолговатые фары соединены диодной полосой, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

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На центральной панели установлены сразу два сенсорных дисплея
Фото: Audi

Кроссовер Audi Q6 предлагают в версиях на 6 и 7 мест. В салоне установлены виртуальный щиток приборов и сразу два сенсорных дисплея на центральной панели.

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Комплектация Audi Q6 весьма богатая. Уже в базовой версии салон отделан кожей, предусмотрены электропривод передних сидений, проекция на лобовое стекло и мощная аудиосистема Bang&Olufsen с 14 динамиками.

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Кроссовер предложен в версиях на 6 и 7 мест
Фото: Audi

Новый Audi Q6 2023 предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (265 л. с.) и 2,5 л (299 л. с.). Все версии полноприводные и с 8-ступенчатой автоматической КПП.

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