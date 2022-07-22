С прицелом на Европу: презентован самый дорогой кроссовер от Chery (фото)

Новый Exeed AtlantiX станет флагманской моделью концерна Chery. Топовая версия кроссовера получит 326-сильную гибридную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с.

В Китае презентовали новый Exeed AtlantiX. Кроссовер от премиум-подразделения Chery пока является концепт-каром, но уже 18 ноября стартует его производство. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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[ + – ] У кроссовера высокая оконная линия и большой угол наклона задних стоек

Бренд Exeed создан концерном Chery в 2018 году с упором на Европу. Сейчас его линейка насчитывает три модели, но в ближайшее время появятся еще девять – четыре бензиновых авто, три гибрида и два электрокара. Exeed AtlantiX станет первенцем в этом семействе и будет стоить около $35 000 в базовой версии.

[ + – ] Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях

Новый Chery Exeed AtlantiX отличается стремительным профилем с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек крыши. Оригинально смотрится передняя часть с диодной подсветкой.

[ + – ] Передняя часть получила диодную подсветку

В салоне установлены четыре отдельных кресла. В отделке сочетаются дорогое сукно и натуральное дерево.

[ + – ] В салоне установлены четыре отдельных кресла

Кроссовер предложат в двух версиях, причем их моторы знакомы по другим моделям бренда. Бензиновый Exeed AtlantiX получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 261 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую передач. Привод может быть передним или полным.

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В подзаряжаемом гибриде 1,5-литровая турбочетверка работает с двумя электромоторами. Суммарная отдача составляет 326 л. с., а крутящий момент – 510 Н∙м. Такой Exeed AtlantiX сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 с и проехать около 100 км на электротяге. Привод в этом случае исключительно полный.

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