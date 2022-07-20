Цена $13 750 и расход 3,6 л на 100 км: представлен возрожденный Suzuki Grand Vitara (фото)
Suzuki Grand Vitara вернулся в формате компактного городского кроссовера. Бюджетная модель богато оснащена и предложена исключительно в гибридных версиях.
В Индии презентовали новый Suzuki Grand Vitara 2023. Знаменитую модель решили возродить и вскоре стартует ее производство. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Именно в Индии на предприятии Maruti-Suzuki будут выпускать автомобиль. В этой стране модель уже доступна для заказа, а вот экспортировать ее начнут в 2023 году. Купить Сузуки Гранд Витара можно будет по цене от 13 750 до 24 500 долларов.
Дизайн Suzuki Grand Vitara 2023
Если раньше Suzuki Grand Vitara был полноценным внедорожником, то теперь это бюджетный 4,3-метровый кроссовер. Он построен на платформе Suzuki Vitara Brezza и Toyota Hyryder. Конкурентами модели называют Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks и VW Taigun.
Дизайн выдержан в духе нового Suzuki SX4 – с плавными обводами и мускулистыми расширенными крыльями. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами, а фонари растянуты на всю ширину кузова.
Интерьер и комплектация Suzuki Grand Vitara 2023
Салон Suzuki Grand Vitara отделан кожзамом. Установлен большой 9-дюймовый сенсорный дисплей, а в топовых версиях предусмотрены виртуальная панель приборов и проекция на лобовое стекло. У задних сидений регулируется угол наклона спинок.
Новый Сузуки Гранд Витара весьма богато оснащен, хотя модель и бюджетная. В топовой версии есть панорамная крыша, бесключевой доступ, климат-контроль, вентиляция сидений, камеры 360-градусного обзора и беспроводная зарядка смартфонов. У всех Grand Vitara есть ESP и 6 подушек безопасности.Важно
Suzuki Grand Vitara, характеристики
Кроссовер Suzuki Grand Vitara предложен в двух экономичных гибридных версиях. Начальный вариант оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 103 л. с. и 48-вольтной "умеренной" гибридной установкой.
Такой вариант расходует в среднем 4,7 л/100 км в переднеприводной версии и 5,1 л/100 км – в полноприводной. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП.
Есть в линейке и 115-сильный подзаряжаемый гибрид. У такого Suzuki Grand Vitara расход топлива составляет 3,6 л/100 км, а еще можно проехать 25 км на электротяге. Эта модель предложена исключительно с передним приводом и вариатором.
Ранее Фокус сообщал, что в производство запущен недорогой кроссовер Chevrolet за $14 000 и он должен появиться в Украине.