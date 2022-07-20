Цена $13 750 и расход 3,6 л на 100 км: представлен возрожденный Suzuki Grand Vitara (фото)

Suzuki Grand Vitara вернулся в формате компактного городского кроссовера. Бюджетная модель богато оснащена и предложена исключительно в гибридных версиях.

В Индии презентовали новый Suzuki Grand Vitara 2023. Знаменитую модель решили возродить и вскоре стартует ее производство. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Именно в Индии на предприятии Maruti-Suzuki будут выпускать автомобиль. В этой стране модель уже доступна для заказа, а вот экспортировать ее начнут в 2023 году. Купить Сузуки Гранд Витара можно будет по цене от 13 750 до 24 500 долларов.

[ + – ] Цена Suzuki Grand Vitara стартует с $13 750 Фото: Suzuki

Дизайн Suzuki Grand Vitara 2023

Если раньше Suzuki Grand Vitara был полноценным внедорожником, то теперь это бюджетный 4,3-метровый кроссовер. Он построен на платформе Suzuki Vitara Brezza и Toyota Hyryder. Конкурентами модели называют Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks и VW Taigun.

[ + – ] Модель предложена исключительно в гибридных версиях Фото: Suzuki

Дизайн выдержан в духе нового Suzuki SX4 – с плавными обводами и мускулистыми расширенными крыльями. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Интерьер и комплектация Suzuki Grand Vitara 2023

Салон Suzuki Grand Vitara отделан кожзамом. Установлен большой 9-дюймовый сенсорный дисплей, а в топовых версиях предусмотрены виртуальная панель приборов и проекция на лобовое стекло. У задних сидений регулируется угол наклона спинок.

[ + – ] В салоне установлен большой 9-дюймовый дисплей Фото: Suzuki

Новый Сузуки Гранд Витара весьма богато оснащен, хотя модель и бюджетная. В топовой версии есть панорамная крыша, бесключевой доступ, климат-контроль, вентиляция сидений, камеры 360-градусного обзора и беспроводная зарядка смартфонов. У всех Grand Vitara есть ESP и 6 подушек безопасности.

Важно

Первый электромобиль Jeep заметили на дорогах (фото)

Suzuki Grand Vitara, характеристики

Кроссовер Suzuki Grand Vitara предложен в двух экономичных гибридных версиях. Начальный вариант оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 103 л. с. и 48-вольтной "умеренной" гибридной установкой.

[ + – ] Передние сиденья получили вентиляцию Фото: Suzuki

Такой вариант расходует в среднем 4,7 л/100 км в переднеприводной версии и 5,1 л/100 км – в полноприводной. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП.

Есть в линейке и 115-сильный подзаряжаемый гибрид. У такого Suzuki Grand Vitara расход топлива составляет 3,6 л/100 км, а еще можно проехать 25 км на электротяге. Эта модель предложена исключительно с передним приводом и вариатором.

Ранее Фокус сообщал, что в производство запущен недорогой кроссовер Chevrolet за $14 000 и он должен появиться в Украине.