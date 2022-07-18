Первый электромобиль Jeep заметили на дорогах (фото)

Дебютный электрокар Jeep, скорее всего, назовут Jeepster. Это будет компактный кроссовер с запасом хода более 300 км.

В Италии заметили электрический кроссовер Jeep. Модель с заводским обозначением Project 516 засветилась во время съемки рекламного видеоролика, то есть ее премьера состоится уже скоро. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Кроссовер заметили во время съемок рекламного видео Фото: Motor1.com

Скорее всего, кроссовер назовут Jeepster (в честь молодежной модели 50-70-х годов) и презентуют в конце нынешнего либо начале следующего года. Электрокар Jeep будут выпускать на предприятии в польском городе Тыхы.

[ + – ] Производство электромобиля стартует в 2023 году Фото: Motor1.com

Ранее в интернет уже попали изображения Jeep Jeepster 2023. У кроссовера мускулистый дизайн с расширенными крыльями и высоким капотом. Диодные фары разделены, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Сохранена и фирменная решетка радиатора.

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Первый электромобиль Jeep помогают создать партнеры по концерну Stellantis. Он построен на платформе e-CMP, как кроссоверы Opel Mokka и Peugeot 2008, у которых уже есть электрические версии. Это будет самая компактная модель в современной линейке марки – около 4,1-4,15 м в длину.

[ + – ] У кроссовера мускулистый дизайн и спрятанные в стойках крыши ручки задних дверей Фото: Stellantis

Ожидается, что кроссовер Jeep Jeepster получит мотор мощностью 136 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 50 кВт∙ч. Его запас хода составит не менее 300 км.

Ранее Фокус сообщал, что эту же силовую установку получат и новые недорогие электромобили Citroen. Они также поступят в продажу с 2023 года.