Первый электромобиль Jeep заметили на дорогах (фото)
Дебютный электрокар Jeep, скорее всего, назовут Jeepster. Это будет компактный кроссовер с запасом хода более 300 км.
В Италии заметили электрический кроссовер Jeep. Модель с заводским обозначением Project 516 засветилась во время съемки рекламного видеоролика, то есть ее премьера состоится уже скоро. Об этом сообщает сайт Motor1.
Скорее всего, кроссовер назовут Jeepster (в честь молодежной модели 50-70-х годов) и презентуют в конце нынешнего либо начале следующего года. Электрокар Jeep будут выпускать на предприятии в польском городе Тыхы.
Ранее в интернет уже попали изображения Jeep Jeepster 2023. У кроссовера мускулистый дизайн с расширенными крыльями и высоким капотом. Диодные фары разделены, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Сохранена и фирменная решетка радиатора.Важно
Первый электромобиль Jeep помогают создать партнеры по концерну Stellantis. Он построен на платформе e-CMP, как кроссоверы Opel Mokka и Peugeot 2008, у которых уже есть электрические версии. Это будет самая компактная модель в современной линейке марки – около 4,1-4,15 м в длину.
Ожидается, что кроссовер Jeep Jeepster получит мотор мощностью 136 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 50 кВт∙ч. Его запас хода составит не менее 300 км.
Ранее Фокус сообщал, что эту же силовую установку получат и новые недорогие электромобили Citroen. Они также поступят в продажу с 2023 года.