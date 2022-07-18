Самый популярный электромобиль в Украине снимут с производства

Nissan Leaf — первый в мире массовый электромобиль, однако в последнее время спрос на модель падает. На смену хэтчбеку придет новый электрокроссовер.

Nissan планирует отказаться от модели Leaf. Популярный электрокар снимут с производства до 2025 года и третье поколение хэтчбека не планируется. Об этом стало известно изданию Automotive News Europe.

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Nissan Leaf стал первым массовым электромобилем в истории и это до сих пор самый популярный электрокар в Украине. С 2010 года выпущено свыше 600 тысяч этих авто двух поколений. Однако в последнее время спрос на модель снизился, даже несмотря на ее относительно невысокую стоимость.

[ + – ] На смену Leaf готовят электрокроссовер Фото: Nissan

Эксперты называют несколько причин падения спроса на модель. Во-первых, в ее ценовом сегменте уже появились электрокары с большим запасом хода. Напомним, что Nissan Leaf способен проехать 270 км без подзарядки в базовой версии и 360 км – в топовой.

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Во-вторых, покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам. В модельном ряду Nissan уже есть электрокроссовер Ariya, однако он заметно крупнее и дороже Leaf.

[ + – ] Новый Nissan Chill-Out отличается стремительным дизайном Фото: Nissan

Впрочем, в Nissan уже разрабатывают более компактный электрокроссовер с рабочим названием Chill-Out – именно он займет нишу Leaf на рынке. Известно, что электрокар будет построен на той же платформе CMF-EV, что и Ariya. Судя по рендерам, у авто стремительный дизайн с покатой купеобразной крышей.

Ранее Фокус сообщал, что новый Nissan Ariya стал лучшим автомобилем 2022 года в Великобритании.