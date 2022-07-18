Найпопулярніший електромобіль в Україні знімуть із виробництва

Nissan Leaf — перший у світі масовий електромобіль, проте останнім часом попит на модель падає. На зміну хетчбеку прийде новий електрокросовер.

Nissan планує відмовитись від моделі Leaf. Популярний електрокар знімуть із виробництва до 2025 року, і третє покоління хетчбека не планується. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.

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Nissan Leaf став першим масовим електромобілем в історії, і це досі найпопулярніший електрокар в Україні. З 2010 року випущено понад 600 тисяч цих авто двох поколінь. Однак останнім часом попит на модель знизився, навіть незважаючи на її відносно низьку вартість.

[ + – ] На зміну Leaf готують електрокросовер Фото: Nissan

Експерти називають кілька причин падіння попиту модель. По-перше, у її ціновому сегменті вже з'явилися електрокари з великим запасом ходу. Нагадаємо, що Nissan Leaf здатний проїхати 270 км без підзарядки в базовій версії й 360 км — у топовій.

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По-друге, покупці все частіше віддають перевагу кросоверам. У модельному ряду Nissan вже є електрокросовер Ariya, проте він помітно більший і дорожчий за Leaf.

[ + – ] Новий Nissan Chill-Out відрізняється стрімким дизайном Фото: Nissan

Утім у Nissan вже розробляють компактніший електрокросовер із робочою назвою Chill-Out — саме він займе нішу Leaf на ринку. Відомо, що електрокар буде побудований на тій же платформі CMF-EV, що й Ariya. Судячи з рендерів, у авто стрімкий дизайн з похилим купеподібним дахом.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Nissan Ariya став найкращим автомобілем 2022 року у Великій Британії.