Найпопулярніший електромобіль в Україні знімуть із виробництва
Nissan Leaf — перший у світі масовий електромобіль, проте останнім часом попит на модель падає. На зміну хетчбеку прийде новий електрокросовер.
Nissan планує відмовитись від моделі Leaf. Популярний електрокар знімуть із виробництва до 2025 року, і третє покоління хетчбека не планується. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.
Nissan Leaf став першим масовим електромобілем в історії, і це досі найпопулярніший електрокар в Україні. З 2010 року випущено понад 600 тисяч цих авто двох поколінь. Однак останнім часом попит на модель знизився, навіть незважаючи на її відносно низьку вартість.
Експерти називають кілька причин падіння попиту модель. По-перше, у її ціновому сегменті вже з'явилися електрокари з великим запасом ходу. Нагадаємо, що Nissan Leaf здатний проїхати 270 км без підзарядки в базовій версії й 360 км — у топовій.Важливо
По-друге, покупці все частіше віддають перевагу кросоверам. У модельному ряду Nissan вже є електрокросовер Ariya, проте він помітно більший і дорожчий за Leaf.
Утім у Nissan вже розробляють компактніший електрокросовер із робочою назвою Chill-Out — саме він займе нішу Leaf на ринку. Відомо, що електрокар буде побудований на тій же платформі CMF-EV, що й Ariya. Судячи з рендерів, у авто стрімкий дизайн з похилим купеподібним дахом.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Nissan Ariya став найкращим автомобілем 2022 року у Великій Британії.