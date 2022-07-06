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Британці назвали найкращі автомобілі 2022 року (список)
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У Великій Британії назвали найкращі автомобілі року в різних класах. Абсолютним переможцем конкурсу New Car Awards 2022 став електрокросовер Nissan Ariya.
У Великій Британії відбулося нагородження переможців конкурсу New Car Awards 2022. Його проводить авторитетний журнал Auto Express, і саме на його сайті опублікували перелік переможців премії.
Найкращий автомобіль року у Великій Британії — електричний кросовер Nissan Ariya. Загалом серед номінантів — одразу вісім електромобілів. Водночас деякі моделі отримують нагороду вже не вперше — серед них Renault Clio, Ford Ranger, Mercedes-Benz GLA і кабріолет Mini.
Найкращі авто року за версією New Car Awards
- Найкращий автомобіль року — Nissan Ariya
- Найкращий міський автомобіль — Fiat 500
- Найкращий суперміні — Renault Clio
- Найкращий сімейний автомобіль — Dacia Jogger
- Найкращий універсал — Skoda Octavia Tour
- Найкращий малий автомобіль — Renault Megane E-Tech
- Найкращий середньорозмірний автомобіль — Nissan Ariya
- Найкращий великий автомобіль — BMW 5 Series
- Найкращий малий кросовер — Kia Niro
- Найкращий середньорозмірний кросовер — Hyundai Tucson
- Найкращий великий кросовер — Skoda Kodiaq
- Найкращий малий преміальний кросовер — Mercedes-Benz GLA
- Найкращий середньорозмірний преміальний кросовер — Lexus NX
- Найкращий великий преміальний кросовер — Land Rover Defender
- Найкращий розкішний автомобіль — Range Rover
- Найкращий заряджуваний хетчбек — Hyundai i20 N
- Найкраще купе — BMW 2 Series Coupe
- Найкращий кабріолет — Mini Convertible
- Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 718 Cayman GT4 RS
- Найкращий доступний електромобіль — MG ZS EV
- Найкращий преміальний електромобіль — BMW i4
- Найкращий доступний гібрид — Toyota Yaris
- Найкращий преміальний гібрид — Mercedes-Benz C300e
- Найкращий пікап — Ford Ranger
- Найкращий фургон — Fiat Ducato
- Найкращий комерційний електромобіль — Ford E-Transit
- Нагорода за технології — Mercedes-Benz Vision EQXX
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