Британці назвали найкращі автомобілі 2022 року (список)

У Великій Британії назвали найкращі автомобілі року в різних класах. Абсолютним переможцем конкурсу New Car Awards 2022 став електрокросовер Nissan Ariya.

У Великій Британії відбулося нагородження переможців конкурсу New Car Awards 2022. Його проводить авторитетний журнал Auto Express, і саме на його сайті опублікували перелік переможців премії.

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Найкращий автомобіль року у Великій Британії — електричний кросовер Nissan Ariya. Загалом серед номінантів — одразу вісім електромобілів. Водночас деякі моделі отримують нагороду вже не вперше — серед них Renault Clio, Ford Ranger, Mercedes-Benz GLA і кабріолет Mini.

[ + – ] Найкращим авто 2022 став Nissan Ariya Фото: Auto Express

Найкращі авто року за версією New Car Awards

Найкращий автомобіль року — Nissan Ariya

Найкращий міський автомобіль — Fiat 500

Найкращий суперміні — Renault Clio

Найкращий сімейний автомобіль — Dacia Jogger

Найкращий універсал — Skoda Octavia Tour

Найкращий малий автомобіль — Renault Megane E-Tech

Найкращий середньорозмірний автомобіль — Nissan Ariya

Найкращий великий автомобіль — BMW 5 Series

Найкращий малий кросовер — Kia Niro

Найкращий середньорозмірний кросовер — Hyundai Tucson

Найкращий великий кросовер — Skoda Kodiaq

Найкращий малий преміальний кросовер — Mercedes-Benz GLA

Найкращий середньорозмірний преміальний кросовер — Lexus NX

Найкращий великий преміальний кросовер — Land Rover Defender

Найкращий розкішний автомобіль — Range Rover

Найкращий заряджуваний хетчбек — Hyundai i20 N

Найкраще купе — BMW 2 Series Coupe

Найкращий кабріолет — Mini Convertible

Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 718 Cayman GT4 RS

Найкращий доступний електромобіль — MG ZS EV

Найкращий преміальний електромобіль — BMW i4

Найкращий доступний гібрид — Toyota Yaris

Найкращий преміальний гібрид — Mercedes-Benz C300e

Найкращий пікап — Ford Ranger

Найкращий фургон — Fiat Ducato

Найкращий комерційний електромобіль — Ford E-Transit

Нагорода за технології — Mercedes-Benz Vision EQXX

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