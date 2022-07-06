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Британці назвали найкращі автомобілі 2022 року (список)

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Фото: Auto Express | Переможців визначили у двох десятках номінацій

У Великій Британії назвали найкращі автомобілі року в різних класах. Абсолютним переможцем конкурсу New Car Awards 2022 став електрокросовер Nissan Ariya.

У Великій Британії відбулося нагородження переможців конкурсу New Car Awards 2022. Його проводить авторитетний журнал Auto Express, і саме на його сайті опублікували перелік переможців премії.

Найкращий автомобіль року у Великій Британії — електричний кросовер Nissan Ariya. Загалом серед номінантів — одразу вісім електромобілів. Водночас деякі моделі отримують нагороду вже не вперше — серед них Renault Clio, Ford Ranger, Mercedes-Benz GLA і кабріолет Mini.

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Найкращим авто 2022 став Nissan Ariya
Фото: Auto Express

Найкращі авто року за версією New Car Awards

  • Найкращий автомобіль року — Nissan Ariya
  • Найкращий міський автомобіль — Fiat 500
  • Найкращий суперміні — Renault Clio
  • Найкращий сімейний автомобіль — Dacia Jogger
  • Найкращий універсал — Skoda Octavia Tour
  • Найкращий малий автомобіль — Renault Megane E-Tech
  • Найкращий середньорозмірний автомобіль — Nissan Ariya
  • Найкращий великий автомобіль — BMW 5 Series
  • Найкращий малий кросовер — Kia Niro
  • Найкращий середньорозмірний кросовер — Hyundai Tucson
  • Найкращий великий кросовер — Skoda Kodiaq
  • Найкращий малий преміальний кросовер — Mercedes-Benz GLA
  • Найкращий середньорозмірний преміальний кросовер — Lexus NX
  • Найкращий великий преміальний кросовер — Land Rover Defender
  • Найкращий розкішний автомобіль — Range Rover
  • Найкращий заряджуваний хетчбек — Hyundai i20 N
  • Найкраще купе — BMW 2 Series Coupe
  • Найкращий кабріолет — Mini Convertible
  • Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 718 Cayman GT4 RS
  • Найкращий доступний електромобіль — MG ZS EV
  • Найкращий преміальний електромобіль — BMW i4
  • Найкращий доступний гібрид — Toyota Yaris
  • Найкращий преміальний гібрид — Mercedes-Benz C300e
  • Найкращий пікап — Ford Ranger
  • Найкращий фургон — Fiat Ducato
  • Найкращий комерційний електромобіль — Ford E-Transit
  • Нагорода за технології — Mercedes-Benz Vision EQXX
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