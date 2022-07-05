Черга за новим електрокаром Hummer розтяглася на 17 років

General Motors ніяк не може вийти на заплановані обсяги виробництва Hummer через брак акумуляторів. Проблему обіцяють вирішити до кінця року.

Новий електричний пікап GMC Hummer EV зібрав уже 77 000 замовлень, незважаючи на досить високу стартову ціну $84 650. Однак, щоб задовольнити попит, за нинішніх темпів виробництва концерну General Motors знадобиться цілих 17 років. Про це пише The Wall Street Journal.

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Справа в тому, що зараз обсяги виробництва GMC Hummer EV мізерно малі — щодня збирають лише по 12 електрокарів. І це при тому, що на заводі General Motors працюють 700 співробітників, а в його модернізацію вклали 2,2 мільярда доларів.

[ + – ] Зараз щодня випускають по 12 пікапів Фото: General Motors

Природно, підприємство може випускати набагато більше автомобілів, проте зараз відчувається гострий дефіцит акумуляторів. Їх для батарей GMC Hummer EV постачає корейська компанія LG, і вона поки що нездатна збільшити їх випуск через замовлення від інших автовиробників.

Проблему постачання комплектуючих обіцяють вирішити протягом другого півріччя — саме тоді має запрацювати нове спільне підприємство General Motors і LG із випуску акумуляторів. Це дозволить різко збільшити обсяги виробництва GMC Hummer EV до кінця року.

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Нагадаємо, електромобіль GMC Hummer EV доступний у версіях потужністю 625, 830 та 1000 к. с., а його запас ходу досягає 550-560 км. Особливість пікапа — задні колеса, що повертаються і дозволяють їздити боком. 2023 року до нього приєднається позашляховик Hummer SUV.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota припинила прийом замовлень на Land Cruiser 300 і Lexus LX, оскільки складальне підприємство не справляється з величезним попитом на позашляховики.