Очередь за новым электрокаром Hummer растянулась на 17 лет

General Motors никак не может выйти на запланированные объемы производства Hummer из-за нехватки аккумуляторов. Проблему обещают решить до конца года.

Новейший электрический пикап GMC Hummer EV собрал уже 77 000 заказов, несмотря на довольно высокую стартовую цену в $84 650. Однако чтобы удовлетворить спрос, при нынешних темпах производства концерну General Motors понадобится целых 17 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Дело в том, что сейчас объемы производства GMC Hummer EV ничтожно малы – ежедневно собирают всего по 12 электрокаров. И это при том, что на заводе General Motors трудятся 700 сотрудников, а в его модернизацию вложили 2,2 миллиарда долларов.

[ + – ] На данный момент ежедневно выпускают по 12 пикапов Фото: General Motors

Естественно, предприятие может выпускать гораздо больше автомобилей, однако на данный момент ощущается острый дефицит аккумуляторов. Их для батарей GMC Hummer EV поставляет корейская компания LG и она пока неспособна увеличить их выпуск из-за заказов от других автопроизводителей.

Проблему поставки комплектующих обещают решить на протяжении второго полугодия – именно тогда должно заработать новое совместное предприятие General Motors и LG по выпуску аккумуляторов. Это позволит резко увеличить объемы производства GMC Hummer EV до конца года.

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Напомним, электромобиль GMC Hummer EV доступен в версиях мощностью 625, 830 и 1000 л. с., а его запас хода достигает 550-560 км. Особенность пикапа – поворачиваемые задние колеса, позволяющие ездить боком. В 2023 году к нему присоединится внедорожник Hummer SUV.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota прекратила прием заказов на Land Cruiser 300 и Lexus LX, так как сборочное предприятие не справляется с огромным спросом на внедорожники.