Ford привезет в Европу свой самый популярный внедорожник

Ford Bronco в Европе будет доступен только в пятидверной версии и богатых комплектациях. Заряженный Bronco Raptor также будет доступен на европейском рынке.

Новый Ford Bronco начнут продавать в Европе с конца 2023 года. Информацию подтвердили представители европейского подразделения концерна сайту Carscoops.

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[ + – ] На европейском рынке будет доступна только пятидверная версия модели Фото: Ford

Возрожденный Ford Bronco стал необычайно популярным в США – внедорожник собрал 200 тысяч предварительных заказов еще до старта производства в 2021 году. Теперь же очереди на год вперед выстроились и за заряженной версией Ford Bronco Raptor.

Именно по причине огромного спроса в Америке старт продаж модели в Европе постоянно откладывался — завод попросту не мог справиться со всеми заказами. Однако недавно состоялась официальная презентация модели в Старом свете – ее привезли на автошоу в Софии. Авто имеет все шансы появиться и в Украине.

[ + – ] Базовое оснащение будет включать большой 12-дюймовый дисплей Фото: Ford

В Ford of Europe отметили, что новый Bronco будет поставляться из США малыми партиями и не будет доступен в праворульном исполнении для Великобритании. Основным конкурентом модели на европейском рынке считают более дорогой Land Rover Defender, а потому планируют ввозить богато оснащенные топовые версии внедорожника.

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Так, доступной трехдверной версии в Европе не будет – в продажу поступят только пятидверные варианты. Базовая комплектация Ford Bronco будет включать большой 12-дюймовый дисплей, дорогую акустику Bang & Olufsen и внедорожный круиз-контроль Trail Control.

[ + – ] Заряженный Ford Bronco Raptor также должен появиться в Европе Фото: Ford

Новый Ford Bronco точно предложат с 2,3-литровой турбочетверкой на 300 л. с., а также в заряженном 424-сильном исполнении Raptor, а вот 2,7-литровый 330-сильный V6 пока под вопросом. Все модификации получат 10-ступенчатую автоматическую КПП, полный привод с понижающей передачей и блокировку заднего дифференциала.

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