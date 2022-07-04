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Ford привезе в Європу свій найпопулярніший позашляховик

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Фото: Ford | Ford Bronco з'явиться в Європі наприкінці 2023 року

Ford Bronco в Європі буде доступний лише в п'ятидверній версії та багатих комплектаціях. Заряджений Bronco Raptor також буде доступним на європейському ринку.

Новий Ford Bronco почнуть продавати в Європі з кінця 2023 року. Інформацію підтвердили представники європейського підрозділу концерну сайту Carscoops.

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На європейському ринку буде доступна лише п'ятидверна версія моделі
Фото: Ford

Відроджений Ford Bronco став надзвичайно популярним у США — позашляховик зібрав 200 тисяч попередніх замовлень ще до старту виробництва у 2021 році. Тепер черги на рік вперед вишикувалися і за зарядженою версією Ford Bronco Raptor.

Саме через величезний попит в Америці старт продажів моделі в Європі постійно відкладався — завод просто не міг впоратися з усіма замовленнями. Однак нещодавно відбулася офіційна презентація моделі у Старому Світі — її привезли на автошоу в Софії. Авто може з'явитися і в Україні.

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Базове оснащення включатиме великий 12-дюймовий дисплей
Фото: Ford

У Ford of Europe зазначили, що новий Bronco поставлятиметься з США малими партіями й не буде доступним у праворульному виконанні для Великобританії. Основним конкурентом моделі на європейському ринку вважають дорожчий Land Rover Defender, а тому планують ввозити багато оснащені топові версії позашляховика.

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Так, доступної тридверної версії в Європі не буде — у продаж надійдуть лише п'ятидверні варіанти. Базова комплектація Ford Bronco включатиме великий 12-дюймовий дисплей, дорогу акустику Bang & Olufsen та позашляховий круїз-контроль Trail Control.

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Заряджений Ford Bronco Raptor також має з'явитися в Європі
Фото: Ford

Новий Ford Bronco точно запропонують із 2,3-літровою турбочетвіркою на 300 к. с., а також у зарядженому 424-сильному виконанні Raptor, а ось 2,7-літровий 330-сильний V6 поки під питанням. Всі модифікації отримають 10-ступінчасту автоматичну КПП, повний привід з понижувальною передачею та блокування заднього диференціала.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Ford Kuga 2023 повністю розсекретив до прем'єри.