Новий Ford Kuga 2023 повністю розсекретили перед прем'єрою (фото)

Оновлений Ford Kuga помітили на тестах. Кросовер змінився зовні, і тепер нагадує новий седан Mondeo.

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Кросовер Ford Kuga та його американський брат-близнюк Escape незабаром пройдуть фейсліфтинг. Презентація оновленої моделі відбудеться до кінця літа, але її вдалося розсекретити. Фотографії опублікував сайт Motor1.

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[ + – ] Презентація нового кросовера відбудеться до кінця літа Фото: Motor1.com

Новий Ford Kuga зняли під час тестів без найменшого камуфляжу, що дозволяє розглянути його дизайн. Основні зміни зазнала передня частина кросовера. Широка решітка радіатора та розкосі фари, з'єднані діодною смугою, зробили Kuga схожим на новий Ford Mondeo 2022. Позаду помітні нові ліхтарі.

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Салон Ford Kuga 2023 не показали, але навряд чи зміни всередині будуть такими ж значними. За попередніми даними, все обмежиться збільшеним сенсорним монітором мультимедійної системи. Також кросовер має отримати систему напівавтономного керування.

[ + – ] Модель запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях Фото: Motor1.com

Найімовірніше новий Ford Kuga збереже 1,5-літровий бензиновий турбомотор, а також турбодизелі об'ємом 1,5 і 2,0 л. Залишаться в лінійці дві гібридні версії, а американський Ford Escape буде доступний з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою. В пропозиції залишаться версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Ford Bronco офіційно презентували в Європі й планують незабаром розпочати продаж позашляховика в Старому світі.