Новий рекорд: електромобіль Mercedes-Benz проїхав понад 1200 км на одній зарядці
Електрокар Mercedes-Benz Vision EQXX на випробуваннях здійснив пробіг з Німеччини до Великобританії без підзарядки. Поки він є прототипом, проте з 2024 року надійде у виробництво.
Новий Mercedes-Benz Vision EQXX знову встановив рекорд дальності пробігу без заряджання. Електромобіль проїхав 1202 км із німецького Штутгарта до Сільверстоуна у Великій Британії. Про це повідомляє пресслужба Mercedes-Benz.
Подорож тривала 14 годин 30 хвилин — автомобіль зупинявся для відпочинку водія, але не заряджався. Маршрут проклали через Францію та тунель під Ла-Манш. Він проходив через швидкісні німецькі автобани та трасу поблизу Лондона із сильними заторами.
Більшість часу в Mercedes-Benz Vision EQXX працював кондиціонер. Іноді під час пробігу електрокар розганяли до максимальних 140 км/год. У середньому він витрачав 8,3 кВт∙год на 100 км.
Примітно, що на момент прибуття до Сільверстоуна залишалося трохи заряду батареї. Тому електрокар Mercedes-Benz Vision EQXX відправили розряджати на автодром Формули-1 і він проїхав там 11 кіл (64,8 км).Важливо
Нагадаємо, у квітні новий Mercedes-Benz Vision EQXX вже встановлював рекорд пробігу без підзарядки — тоді електрокар проїхав 1007 км. Однак через місяць це досягнення побив американський електрокар Lucid Air, тому в Mercedes-Benz вирішили повернути рекорд собі.
Електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX зараз активно тестують та готуються запустити у виробництво з 2024 року. Нагадаємо, модель оснащена 204-сильним мотором та відносно невеликою акумуляторною батареєю місткістю близько 100 кВт∙год. Величезного запасу ходу досягли насамперед завдяки продуманій аеродинаміці седана.
Раніше Фокус повідомляв, що рекламу нового електрокара Mercedes-Benz EQE знімали в Києві.