Зроблено в Україні: рекламу найновішого електромобіля Mercedes EQE зняли в Києві (відео)

Рекламу Mercedes-Benz EQE створили спільно українська та німецька продакшн-студії. Знімали відеоролик у столичному Українському домі й одному з корпусів Київського національного університету.

Київ укотре став локацією для зйомок реклами відомого світового бренду. У столиці України знімали ролик про найновіший електромобіль Mercedes-Benz EQE. Відео вже опубліковано на офіційному YouTube-каналі німецької марки.

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Зйомки реклами проходили в декількох країнах, щоб показати новий Mercedes-Benz EQE у різних умовах. У Києві електрокар засвітився в Українському домі, а також у корпусі Інституту журналістики Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

[ + – ] Рекламний ролик зняли ще до початку війни Фото: скриншот/youtube

Варто зазначити, що знімали відео ще до початку широкомасштабної війни. Над ним працювали німецька продакшн-студія Tempomedia Production Company та українська Limelite.

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Електромобіль Mercedes-Benz EQE — 4,9 метровий преміальний седан Е-класу. Модель пропонують у задньопривідній 292-сильній версії EQE350, а також повнопривідних спортивних модифікаціях від AMG на 476 і 687 к. с. Заявлений запас ходу становить 518–660 км.

[ + – ] Mercedes-Benz EQE – новий електричний седан Е-класу

Варто зазначити, що Україна не вперше стає локацією для зйомок реклами Mercedes-Benz. Так, у нашій країні зняли цілу короткометражку про Mercedes G-Class, причому під час роботи над нею випадково розсекретили електричний Ґелендваґен.

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