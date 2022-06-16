Сделано в Украине: рекламу новейшего электромобиля Mercedes EQE сняли в Киеве (видео)

Рекламу Mercedes-Benz EQE создали совместно украинская и немецкая продакшн-студии. Снимали видеоролик в столичном Украинском доме и одном из корпусов Киевского национального университета.

Киев в очередной раз стал локацией для съемок рекламы известного мирового бренда. В столице Украины снимали ролик про новейший электромобиль Mercedes-Benz EQE. Видео уже опубликовано на официальном Youtube-канале немецкой марки.

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Съемки рекламы проходили в нескольких странах, чтобы показать новый Mercedes-Benz EQE в самых разных условиях. В Киеве электрокар засветился в Украинском доме, а также в корпусе Института журналистики Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко.

[ + – ] Рекламный ролик сняли еще до начала войны Фото: скриншот/youtube

Следует отметить, что снимали видео еще до начала широкомасштабной войны. Над ним работали немецкая продакшн-студия Tempomedia Production Company и украинская Limelite.

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Электромобиль Mercedes-Benz EQE – 4,9-метровый премиальный седан Е-класса. Модель предлагают в заднеприводной 292-сильной версии EQE350, а также в полноприводных спортивных модификациях от AMG на 476 и 687 л. с. Заявленный запас хода составляет 518-660 км.

[ + – ] Mercedes-Benz EQE — новый электрический седан Е-класса

Следует отметить, что Украина уже не впервые становится локацией для съемок рекламы Mercedes-Benz. Так, в нашей стране сняли целую короткометражку о Mercedes G-Class, причем во время работы над ней случайно рассекретили электрический Гелендваген.

Также Фокус ранее рассказывал о самой оригинальной автомобильной рекламе 2022 года.