Самый популярный кроссовер Mercedes-Benz сменил поколение: подробности, фото и видео

Mercedes-Benz GLC второй генерации выглядит знакомо, но стал больше и просторнее, а его комплектацию расширили. Линейку модели пополнили сразу три гибридных версии.

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Новый Mercedes-Benz GLC официально представили в Германии. Второе поколение самого популярного кроссовера марки поступит в продажу с осени по цене примерно от $45 000. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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[ + – ] Кроссовер подрос до 4716 мм в длину Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz GLC 2023

Новый Mercedes-Benz GLC сохранил знакомый дизайн с широкой решеткой радиатора и крупными фарами. Вместе с тем, ему добавили мускулов – боковины стали более рельефными.

Кроссовер построен на новой платформе MRA и несколько крупнее предшественника.

[ + – ] Модель построена на новой платформе Фото: Mercedes-Benz

Размеры Mercedes-Benz GLC 2023

Длина – 4716 мм

Ширина – 1890 мм

Высота – 1650 мм

Колесная база – 2888 мм

[ + – ] На наклоненной центральной консоли установлен большой дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Benz GLC 2023

Интерьер выполнен в духе родственного седана Mercedes C-Class. Кроссовер получил улучшенную цифровую панель приборов и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. На наклоненной центральной консоли установлен большой 11,9-дюймовый дисплей портретного формата. Внутреннее пространство увеличено, а объем багажника вырос с 550 до 600 л.

[ + – ] Салон Mercedes-Benz GLC стал просторнее Фото: Mercedes-Benz

Базовая комплектация Mercedes-Benz GLC расширена и теперь включает 18-дюймовые диски, сканер отпечатков пальцев, подогрев сидений и беспроводную зарядку для смартфонов. Среди опций появились мощная 710-ваттная акустика Burmester и система полуавтономного вождения.

[ + – ] Объем багажника вырос до 600 л Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes-Benz GLC 2023

Кроссовер Mercedes-Benz поначалу предложат с 2,0-литровыми турбочетверками – бензиновыми на 204 и 258 л. с., а также 194-сильным дизелем. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с и развивает 210 км/ч.

[ + – ] Кроссоверу предложат широкую палитру двигателей

Со временем добавят 3,0-литровые двигатели и подзаряжаемые гибриды мощностью 308, 329 и 375 л. с., а еще позже появится и электромобиль Mercedes EQC.

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Все Mercedes-Benz GLC – полноприводные и с 9-ступенчатым автоматом. За доплату предложены адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска.

Ранее Фокус рассказывал, что Mercedes и AMG представили самую быструю модель в истории с двигателем от болида Формулы-1.