Солидный дизайн и камера для селфи в салоне: представлен новый BMW X1 2023 (видео)

Новый BMW X1 подрос в размерах и стал солиднее на вид. В линейке будут бензиновые, дизельные, гибридные и электрические модификации мощностью до 326 л. с.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Германии презентовали новый BMW X1 третьего поколения. Компактный кроссовер поступит в продажу с октября по цене от $38 600. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Кроссовер подрос до 4,4 м в длину Фото: BMW

Дизайн BMW X1 2023

Новый кроссовер стал солиднее на вид. В дизайне стало больше граней, а колесные арки расширили. Фирменная решетка радиатора BMW увеличена в размерах, а фары теперь более раскосые и получили адаптивную диодную оптику. Нестандартные дверные ручки выполнены в стиле купе BMW 2 Series. Также авто стало крупнее.

[ + – ] Дверные ручки утоплены в кузов Фото: BMW

Размеры BMW X1 2023

Длина – 4400 мм

Ширина – 1844 мм

Высота – 1640 мм

Колесная база – 2692 мм

[ + – ] На передней панели установили два дисплея Фото: BMW

Салон BMW X1 2023

Компоновка интерьера изменена в духе седана BMW 3 Series. Виртуальная панель приборов и 10,7-дюймовый тачскрин объединены в один блок. Вместо рыгача автоматической КПП теперь миниатюрный джойстик, причем его вынесли повыше на специальную полку.

Важно

Брутальный дизайн и необычный гибридный привод: раскрыты подробности нового Duster

В салоне появились дополнительные отсеки для мелкой поклади и беспроводная зарядка для смартфонов. Также новый BMW X1 стал просторнее внутри, а у задних сидений регулируется спинка. Объем его багажника вырос до 540-1600 л. Среди опций теперь есть камера для селфи в салоне.

[ + – ] У заднего дивана регулируется спинка Фото: BMW

Характеристики BMW X1 2023

На первых порах кроссовер предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (136 л. с.) и 2,0 л (218 и 245 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 211 л. с. Все они дополнены 48-вольтной гибридной установкой. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с.

[ + – ] Со старта новый BMW X1 предложат с бензиновыми и дизельными турбодвигателями

Позже линейку расширят подзаряжаемые гибриды мощностью 245 и 326 л. с., а также 313-сильный электромобиль BMW iX1 с запасом хода 438 км.

Запланированы версии с передним и полным приводом. Кроме того, впервые в списке опций появилась спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами.

Ранее Фокус рассказывал, что Lexus представил новое поколение кроссовера RX. Модель получила сразу три гибридных версии.