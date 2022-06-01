Солідний дизайн та камера для селфі в салоні: представлений новий BMW X1 2023 (відео)

Новий BMW X1 підріс у розмірах і став соліднішим на вигляд. У лінійці будуть бензинові, дизельні, гібридні та електричні модифікації потужністю до 326 к. с.

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У Німеччині презентували новий BMW X1 третього покоління. Компактний кросовер надійде у продаж із жовтня за ціною від $38 600. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Кросовер підріс до 4,4 м завдовжки Фото: BMW

Дизайн BMW X1 2023

Новий кросовер став соліднішим на вигляд. У дизайні побільшало граней, а колісні арки розширили. Фірмова решітка радіатора BMW збільшена в розмірах, а фари тепер більш розкосі та отримали адаптивну діодну оптику. Нестандартні дверні ручки виконані у стилі купе BMW 2 Series. Також авто стало більшим.

[ + – ] Дверні ручки втоплені в кузов Фото: BMW

Розміри BMW X1 2023

Довжина — 4400 мм

Ширина — 1844 мм

Висота — 1640 мм

Колісна база — 2692 мм

[ + – ] На передній панелі встановили два дисплеї Фото: BMW

Салон BMW X1 2023

Компонування інтер'єру змінено на кшталт седана BMW 3 Series. Віртуальна панель приладів та 10,7-дюймовий сенсорний дисплей об'єднані в один блок. Замість важеля автоматичної КПП тепер мініатюрний джойстик, причому його винесли на спеціальну полицю.

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У салоні з'явилися додаткові відсіки для дрібного покладу та бездротова зарядка для смартфонів. Також новий BMW X1 став просторішим усередині, а в задніх сидінь регулюється спинка. Об'єм його багажника виріс до 540-1600 л. Серед опцій тепер є камера для селфі у салоні.

[ + – ] У заднього дивана регулюється спинка Фото: BMW

Характеристики BMW X1 2023

Спочатку кросовер запропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (136 к. с.) і 2,0 л (218 і 245 к. с.), а також з 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 211 к. с. Усі вони доповнені 48-вольтною гібридною установкою. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 6,2 с.

[ + – ] Зі старту новий BMW X1 запропонують з бензиновими та дизельними турбодвигунами

Пізніше лінійку розширять гібриди, що заряджаються, потужністю 245 і 326 к. с., а також 313-сильний електромобіль BMW iX1 із запасом ходу 438 км.

Заплановані версії з переднім та повним приводом. Крім того, вперше у списку опцій з'явилася спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами.

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