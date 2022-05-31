Брутальний дизайн і незвичайний гібридний привід: розкрито подробиці нового Duster

Новий Duster стане цікавішим на вигляд і отримає цілий набір сучасних технологій. Кросовер порідниться з Nissan Juke.

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З'явилася інформація про третє покоління Dacia/Renault Duster. Новий кросовер представлять у 2024 році, і модель радикально зміниться. Про це повідомляє французький сайт L'Argus.

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Дизайн Duster стане більш агресивним і брутальним. Його виконають у стилі концепт-кара Dacia Bigster, і це означає, що на зміну плавним лініям прийдуть грані та кути.

[ + – ] Для Duster запропонують гібридну установку Renault E-Tech Фото: Renault

Крім того, новий Дастер трохи підросте в розмірах. Його побудують на сучаснішій платформі CMF-B, яку також використовують нові Nissan Juke і Renault Captur. Вона дозволить встановити нові системи безпеки.

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Очікується, що кросовер Dacia/Renault Duster 2024 отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (100 к. с.) та 1,3 л (130 і 150 к. с.), а ось турбодизелів більше не буде. Натомість запропонують 140-сильну гібридну установку Renault E-Tech із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором.

Новий Duster E-Tech також матиме нестандартну систему повного приводу. Задні колеса рухатиме окремий електромотор. Така схема використовується у повнопривідних гібридах Toyota Prius і Peugeot 3008.

Важливо

У Росії захотіли випускати Renault Duster під маркою Lada: що кажуть експерти

Перераховані вище заходи є вимушеними та продиктовані жорсткішими стандартами екології та безпеки. Звичайно, нові технології зроблять Duster відчутно дорожчим, проте він усе одно залишиться масовою бюджетною моделлю.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault відродить відому модель у форматі електрокросовера.