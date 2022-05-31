Брутальный дизайн и необычный гибридный привод: раскрыты подробности нового Duster
Новый Duster станет интереснее на вид и получит целый набор современных технологий. Кроссовер породнится с Nissan Juke.
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Появилась информация о третьем поколении Dacia/Renault Duster. Новый кроссовер представят в 2024 году и модель радикально изменится. Об этом сообщает французский сайт L’argus.
Дизайн Duster станет агрессивнее и брутальнее. Его выполнят в стиле концепт-кара Dacia Bigster, и это значит, что на смену плавным линиям придут грани и углы.
Кроме того, новый Дастер немного подрастет в размерах. Его построят на более современной платформе CMF-B, которую также используют новые Nissan Juke и Renault Captur. Она позволит установить новые системы безопасности.
Ожидается, что кроссовер Dacia/Renault Duster 2024 получит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (100 л. с.) и 1,3 л (130 и 150 л. с.), а вот турбодизелей больше не будет. Вместо них предложат 140-сильную гибридную установку Renault E-Tech с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором.
Новый Duster E-Tech также получит нестандартную систему полного привода. Задние колеса будет приводить в движение отдельный электромотор. Такая схема используется в полноприводных гибридах Toyota Prius и Peugeot 3008.Важно
Вышеперечисленные меры являются вынужденными и продиктованы более жесткими стандартами экологии и безопасности. Конечно, новые технологии сделают Duster ощутимо дороже, однако он все равно останется массовой бюджетной моделью.
Ранее Фокус сообщал, что Renault возродит известную модель в формате электрокроссовера.