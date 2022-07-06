Британцы назвали лучшие автомобили 2022 года (список)

В Великобритании назвали лучшие автомобили года в разных классах. Абсолютным победителем конкурса New Car Awards 2022 стал электрокроссовер Nissan Ariya.

В Великобритании прошло награждение победителей конкурса New Car Awards 2022. Его проводит авторитетный журнал Auto Express и именно на его сайте опубликовали перечень победителей премии.

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Лучший автомобиль года в Великобритании – электрический кроссовер Nissan Ariya. Вообще, среди номинантов – сразу восемь электромобилей. В то же время, некоторые модели получают награду уже не в первый раз – среди них Renault Clio, Ford Ranger, Mercedes-Benz GLA и кабриолет Mini.

[ + – ] Лучшим авто 2022 года стал Nissan Ariya Фото: Auto Express

Лучшие авто года по версии New Car Awards

Лучший автомобиль года – Nissan Ariya

Лучший городской автомобиль – Fiat 500

Лучший супермини – Renault Clio

Лучший семейный автомобиль – Dacia Jogger

Лучший универсал – Skoda Octavia Tour

Лучший малый автомбиль – Renault Megane E-Tech

Лучший среднеразмерный автомобиль – Nissan Ariya

Лучший большой автомобиль – BMW 5 Series

Лучший малый кроссовер – Kia Niro

Лучший среднеразмерный кроссовер – Hyundai Tucson

Лучший большой кроссовер – Skoda Kodiaq

Лучший малый премиальный кроссовер – Mercedes-Benz GLA

Лучший среднеразмерный премиальный кроссовер – Lexus NX

Лучший большой премиальный кроссовер – Land Rover Defender

Лучший роскошный автомобиль – Range Rover

Лучший заряженный хэтчбек – Hyundai i20 N

Лучшее купе – BMW 2 Series Coupe

Лучший кабриолет – Mini Convertible

Лучший спортивный автомобиль – Porsche 718 Cayman GT4 RS

Лучший доступный электромобиль – MG ZS EV

Лучший премиальный электромобиль – BMW i4

Лучший доступный гибрид – Toyota Yaris

Лучший премиальный гибрид – Mercedes-Benz C300e

Лучший пикап – Ford Ranger

Лучший фургон – Fiat Ducato

Лучший коммерческий электромобиль – Ford E-Transit

Награда за технологии – Mercedes-Benz Vision EQXX

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