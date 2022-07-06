Авто
Британцы назвали лучшие автомобили 2022 года (список)
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В Великобритании назвали лучшие автомобили года в разных классах. Абсолютным победителем конкурса New Car Awards 2022 стал электрокроссовер Nissan Ariya.
В Великобритании прошло награждение победителей конкурса New Car Awards 2022. Его проводит авторитетный журнал Auto Express и именно на его сайте опубликовали перечень победителей премии.
Лучший автомобиль года в Великобритании – электрический кроссовер Nissan Ariya. Вообще, среди номинантов – сразу восемь электромобилей. В то же время, некоторые модели получают награду уже не в первый раз – среди них Renault Clio, Ford Ranger, Mercedes-Benz GLA и кабриолет Mini.
Лучшие авто года по версии New Car Awards
- Лучший автомобиль года – Nissan Ariya
- Лучший городской автомобиль – Fiat 500
- Лучший супермини – Renault Clio
- Лучший семейный автомобиль – Dacia Jogger
- Лучший универсал – Skoda Octavia Tour
- Лучший малый автомбиль – Renault Megane E-Tech
- Лучший среднеразмерный автомобиль – Nissan Ariya
- Лучший большой автомобиль – BMW 5 Series
- Лучший малый кроссовер – Kia Niro
- Лучший среднеразмерный кроссовер – Hyundai Tucson
- Лучший большой кроссовер – Skoda Kodiaq
- Лучший малый премиальный кроссовер – Mercedes-Benz GLA
- Лучший среднеразмерный премиальный кроссовер – Lexus NX
- Лучший большой премиальный кроссовер – Land Rover Defender
- Лучший роскошный автомобиль – Range Rover
- Лучший заряженный хэтчбек – Hyundai i20 N
- Лучшее купе – BMW 2 Series Coupe
- Лучший кабриолет – Mini Convertible
- Лучший спортивный автомобиль – Porsche 718 Cayman GT4 RS
- Лучший доступный электромобиль – MG ZS EV
- Лучший премиальный электромобиль – BMW i4
- Лучший доступный гибрид – Toyota Yaris
- Лучший премиальный гибрид – Mercedes-Benz C300e
- Лучший пикап – Ford Ranger
- Лучший фургон – Fiat Ducato
- Лучший коммерческий электромобиль – Ford E-Transit
- Награда за технологии – Mercedes-Benz Vision EQXX
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