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Британцы назвали лучшие автомобили 2022 года (список)

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Фото: Auto Express | Победителей определили в двух десятках номинаций

В Великобритании назвали лучшие автомобили года в разных классах. Абсолютным победителем конкурса New Car Awards 2022 стал электрокроссовер Nissan Ariya.

В Великобритании прошло награждение победителей конкурса New Car Awards 2022. Его проводит авторитетный журнал Auto Express и именно на его сайте опубликовали перечень победителей премии.

Лучший автомобиль года в Великобритании – электрический кроссовер Nissan Ariya. Вообще, среди номинантов – сразу восемь электромобилей. В то же время, некоторые модели получают награду уже не в первый раз – среди них Renault Clio, Ford Ranger, Mercedes-Benz GLA и кабриолет Mini.

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Лучшим авто 2022 года стал Nissan Ariya
Фото: Auto Express

Лучшие авто года по версии New Car Awards

  • Лучший автомобиль года – Nissan Ariya
  • Лучший городской автомобиль – Fiat 500
  • Лучший супермини – Renault Clio
  • Лучший семейный автомобиль – Dacia Jogger
  • Лучший универсал – Skoda Octavia Tour
  • Лучший малый автомбиль – Renault Megane E-Tech
  • Лучший среднеразмерный автомобиль – Nissan Ariya
  • Лучший большой автомобиль – BMW 5 Series
  • Лучший малый кроссовер – Kia Niro
  • Лучший среднеразмерный кроссовер – Hyundai Tucson
  • Лучший большой кроссовер – Skoda Kodiaq
  • Лучший малый премиальный кроссовер – Mercedes-Benz GLA
  • Лучший среднеразмерный премиальный кроссовер – Lexus NX
  • Лучший большой премиальный кроссовер – Land Rover Defender
  • Лучший роскошный автомобиль – Range Rover
  • Лучший заряженный хэтчбек – Hyundai i20 N
  • Лучшее купе – BMW 2 Series Coupe
  • Лучший кабриолет – Mini Convertible
  • Лучший спортивный автомобиль – Porsche 718 Cayman GT4 RS
  • Лучший доступный электромобиль – MG ZS EV
  • Лучший премиальный электромобиль – BMW i4
  • Лучший доступный гибрид – Toyota Yaris
  • Лучший премиальный гибрид – Mercedes-Benz C300e
  • Лучший пикап – Ford Ranger
  • Лучший фургон – Fiat Ducato
  • Лучший коммерческий электромобиль – Ford E-Transit
  • Награда за технологии – Mercedes-Benz Vision EQXX
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