Tesla сенсационно потеряла лидерство на рынке электромобилей

Tesla рекордно нарастила продажи электрокаров в первом полугодии, однако все равно не смогла удержать первое место на рынке. В лидеры вырвался китайский концерн BYD Auto.

Tesla уже не является мировым лидером по продажам электрокаров. По результатам первого полугодия 2022 года американская компания неожиданно уступила лидерство китайскому концерну BYD Auto. Об этом сообщает сайт Pandaily.

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За шесть месяцев Tesla продала 564,7 тыс. электромобилей: это новый рекорд для американской компании и на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако BYD за это же время удалось нарастить продажи сразу на 315% — до 641,4 тыс. электрокаров.

[ + – ] Проблемы на производстве помешали Tesla достичь плановых показателей Фото: Tesla

Стремительный рост китайского концерна объясняется тем, что в марте он отказался от моделей с двигателями внутреннего сгорания. Освободившиеся производственные мощности позволили резко нарастить выпуск электромобилей.

До конца года BYD Auto планирует выпустить примерно 1,1-1,2 миллиона электрокаров. Впрочем, у Tesla все еще есть шансы вернуть лидерство.

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Дело в том, что BYD Auto уже задействовал все производственные мощности. У Tesla же европейское предприятие под Берлином и новая гигафабрика в Техасе только начали работать. Они еще не вышли на проектные объемы производства и там нередки сбои оборудования. К тому же, завод в китайском Шанхае в первом полугодии долгое время простаивал из-за вспышки коронавируса.

Илон Маск признался, что из-за проблем на производстве Tesla уже потеряла миллиарды долларов в 2022 году. Именно в этой причине объемы поставок авто во втором квартале оказались на 18% меньше от запланированных.

Ранее Фокус сообщал, что в Tesla уже начали эксплуатировать электрический грузовик Semi — он помагает строить зарядные станции Supercharger.