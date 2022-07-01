Электрический грузовик Tesla Semi впервые показали в действии (видео)

Tesla уже использует электрические грузовики Semi для доставки грузов. Таким способом их тестируют и готовят к полномасштабному производству.

Электромобиль Tesla Semi впервые засняли за работой. Электрический грузовик уже используется компанией Tesla по своему прямому назначению. Видео опубликовали на официальной странице Tesla в Twitter.

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Грузовой Semi привез станции быстрой зарядки электрокаров Tesla Supercharger. Их решили установить на знаменитом американском автодроме Laguna Seca в Калифорнии.

В Tesla уже начали выпуск пробной партии Semi, однако еще не приступили к полномасштабному производству грузовика – оно запланировано на 2023 год. Пока же таким способом электрокар тестируют.

Напомним, что электрический грузовик Tesla Semi будет стоить от 150 000 до 200 000 долларов. Его предложат в двух версиях – с запасом хода 480 и 800 км.

Электрокар получит четыре мотора и сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с без прицепа и за 20 с – с ним. Tesla Semi способна буксировать автопоезд общей массой 36 тонн.

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Грузовой электромобиль уже собрал 750 заказов. В частности, 175 авто закупила сеть гипермаркетов Walmart, а 100 – производитель напитков PepsiCo.Также среди заказчиков есть компании Anheuser-Busch, FedEx и DHL.

Ранее Фокус сообщал, что с пропозицией протестировать Tesla Semi в Украине во время войны выступило руководство сети магазинов "Сильпо".