Лучше Теслы: Volvo готовит электрические грузовики с рекордным запасом хода (фото)
Электрический Volvo FH следующей генерации получит водородные топливные ячейки. Его запас хода достигает 1000 км, а полная заправка занимает всего 15 минут.
Volvo приступили к испытаниям грузовиков FH нового поколения. Они электрические и поступят в производство после 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт шведской компании.
Разработчики утверждают, что запас хода Volvo FH 2025 составит около 1000 км. Это рекордный показатель среди серийных электрических грузовиков, ведь даже у Tesla Semi дальность пробега составляет только 800 км.
Дело в том, что новый Volvo FH оснащен не аккумуляторной батареей, а водородными топливными ячейками. Путем химической реакции там вырабатывается электричество.Важно
Топливные элементы созданы компанией Cellcentric – совместным предприятием Volvo Group и Daimler Truck AG. Оно станет крупнейшим производителем такой продукции в Европе и будет поставлять ее для грузовых Volvo, Mercedes-Benz и Freightliner.
Водородные ячейки могут поддерживать мощность электромоторов на уровне 300 кВт (408 л. с.) и этого достаточно, чтобы тянуть автопоезд полной массой 65 тонн (у Tesla Semi – 32 тонны). Полная заправка водородного ГБО осуществляется всего за 15 минут тогда, как зарядка батарей длится часами. Выхлоп Volvo FH с топливными ячейками содержит только водяной пар.
Ранее Фокус рассказывал, что в Польше стартует производство автобусов с водородными топливными ячейками.