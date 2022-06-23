Лучше Теслы: Volvo готовит электрические грузовики с рекордным запасом хода (фото)

Электрический Volvo FH следующей генерации получит водородные топливные ячейки. Его запас хода достигает 1000 км, а полная заправка занимает всего 15 минут.

Volvo приступили к испытаниям грузовиков FH нового поколения. Они электрические и поступят в производство после 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт шведской компании.

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[ + – ] Электромоторы мощностью 408 л. с. позволяют тянуть 65-тонный автопоезд Фото: Volvo

Разработчики утверждают, что запас хода Volvo FH 2025 составит около 1000 км. Это рекордный показатель среди серийных электрических грузовиков, ведь даже у Tesla Semi дальность пробега составляет только 800 км.

[ + – ] Запас хода составляет 1000 км Фото: Volvo

Дело в том, что новый Volvo FH оснащен не аккумуляторной батареей, а водородными топливными ячейками. Путем химической реакции там вырабатывается электричество.

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Топливные элементы созданы компанией Cellcentric – совместным предприятием Volvo Group и Daimler Truck AG. Оно станет крупнейшим производителем такой продукции в Европе и будет поставлять ее для грузовых Volvo, Mercedes-Benz и Freightliner.

[ + – ] Заправка водородом занимает 15 минут Фото: Volvo

Водородные ячейки могут поддерживать мощность электромоторов на уровне 300 кВт (408 л. с.) и этого достаточно, чтобы тянуть автопоезд полной массой 65 тонн (у Tesla Semi – 32 тонны). Полная заправка водородного ГБО осуществляется всего за 15 минут тогда, как зарядка батарей длится часами. Выхлоп Volvo FH с топливными ячейками содержит только водяной пар.

Ранее Фокус рассказывал, что в Польше стартует производство автобусов с водородными топливными ячейками.