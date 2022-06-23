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Лучше Теслы: Volvo готовит электрические грузовики с рекордным запасом хода (фото)

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Водородный Volvo FH, Volvo FH, новый Volvo FH, электромобиль Volvo FH, Volvo FH 2025
Фото: Volvo | Новый Volvo FH появится в 2025 году

Электрический Volvo FH следующей генерации получит водородные топливные ячейки. Его запас хода достигает 1000 км, а полная заправка занимает всего 15 минут.

Volvo приступили к испытаниям грузовиков FH нового поколения. Они электрические и поступят в производство после 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт шведской компании.

Водородный Volvo FH, Volvo FH, новый Volvo FH, электромобиль Volvo FH, Volvo FH 2025
Электромоторы мощностью 408 л. с. позволяют тянуть 65-тонный автопоезд
Фото: Volvo

Разработчики утверждают, что запас хода Volvo FH 2025 составит около 1000 км. Это рекордный показатель среди серийных электрических грузовиков, ведь даже у Tesla Semi дальность пробега составляет только 800 км.

Водородный Volvo FH, Volvo FH, новый Volvo FH, электромобиль Volvo FH, Volvo FH 2025
Запас хода составляет 1000 км
Фото: Volvo

Дело в том, что новый Volvo FH оснащен не аккумуляторной батареей, а водородными топливными ячейками. Путем химической реакции там вырабатывается электричество.

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Топливные элементы созданы компанией Cellcentric – совместным предприятием Volvo Group и Daimler Truck AG. Оно станет крупнейшим производителем такой продукции в Европе и будет поставлять ее для грузовых Volvo, Mercedes-Benz и Freightliner.

Водородный Volvo FH, Volvo FH, новый Volvo FH, электромобиль Volvo FH, Volvo FH 2025
Заправка водородом занимает 15 минут
Фото: Volvo

Водородные ячейки могут поддерживать мощность электромоторов на уровне 300 кВт (408 л. с.) и этого достаточно, чтобы тянуть автопоезд полной массой 65 тонн (у Tesla Semi – 32 тонны). Полная заправка водородного ГБО осуществляется всего за 15 минут тогда, как зарядка батарей длится часами. Выхлоп Volvo FH с топливными ячейками содержит только водяной пар.

Ранее Фокус рассказывал, что в Польше стартует производство автобусов с водородными топливными ячейками.