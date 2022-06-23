UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Камеры вместо зеркал и 900 сил: презентован электрический суперкар от Volvo (фото)

768
Polestar O2 2022, Polestar O2, Volvo Polestar, электромобиль Polestar, новый Polestar O2, суперкар Polestar O2
Фото: Autocar | Polestar O2 — четырехместный спортивный кабриолет

Volvo привезли на автошоу в Гудвуде спортивный электромобиль Polestar O2. Он имеет все шансы стать серийным и бросить вызов Tesla Roadster.

На Фестивале скорости в британском Гудвуде показали концепт-кар Polestar O2. Электрическое подразделение Volvo создало суперкар, который имеет все шансы стать серийным. Об этом сообщает издание Autocar.

Polestar O2 2022, Polestar O2, Volvo Polestar, электромобиль Polestar, новый Polestar O2, суперкар Polestar O2
Суперкар могут запустить в производство
Фото: Autocar

Новый Polestar O2 – четырехместный спортивный кабриолет. Он отличается граненым дизайном с длинным капотом и обтекателями за сиденьями. Тоненькие L-образные фары выполнены в духе флагманского Polestar 5, который также продемонстрировали публике в Гудвуде.

Polestar O2 2022, Polestar O2, Volvo Polestar, электромобиль Polestar, новый Polestar O2, суперкар Polestar O2
За спинками сидений предусмотрены два обтекателя
Фото: Autocar

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выведены на узкий дисплей. На центральной панели установлен сенсорный экран портретного формата, а мультимедийная система создана на базе Google Android. Вместо зеркал заднего вида предусмотрены камеры. Передние сиденья разделены высоким тоннелем.

Polestar O2 2022, Polestar O2, Volvo Polestar, электромобиль Polestar, новый Polestar O2, суперкар Polestar O2
Руль электромобиля приплюснут сверху и снизу
Фото: Autocar

Новый Polestar O2 оснащен 800-вольтной силовой установкой от того же Polestar 5 – у него полный привод и два электромотора суммарной мощностью около 900 л. с. С такими характеристиками он вполне может бросить вызов Tesla Roadster.

Важно
Новый электромобиль Toyota станет "зеленой" альтернативой Camry (фото)
Новый электромобиль Toyota станет "зеленой" альтернативой Camry (фото)

Пока решение о запуске модели в производство еще не принято. Впрочем, электромобиль Polestar O2 имеет все шансы стать мелкосерийным и прийти на смену гибридному спорткару Polestar 1.

Ранее Фокус рассказывал про электрический кроссовер Polestar 3. Его уже рассекретили и представят до конца года.