Камеры вместо зеркал и 900 сил: презентован электрический суперкар от Volvo (фото)

Volvo привезли на автошоу в Гудвуде спортивный электромобиль Polestar O2. Он имеет все шансы стать серийным и бросить вызов Tesla Roadster.

На Фестивале скорости в британском Гудвуде показали концепт-кар Polestar O2. Электрическое подразделение Volvo создало суперкар, который имеет все шансы стать серийным. Об этом сообщает издание Autocar.

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[ + – ] Суперкар могут запустить в производство Фото: Autocar

Новый Polestar O2 – четырехместный спортивный кабриолет. Он отличается граненым дизайном с длинным капотом и обтекателями за сиденьями. Тоненькие L-образные фары выполнены в духе флагманского Polestar 5, который также продемонстрировали публике в Гудвуде.

[ + – ] За спинками сидений предусмотрены два обтекателя Фото: Autocar

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выведены на узкий дисплей. На центральной панели установлен сенсорный экран портретного формата, а мультимедийная система создана на базе Google Android. Вместо зеркал заднего вида предусмотрены камеры. Передние сиденья разделены высоким тоннелем.

[ + – ] Руль электромобиля приплюснут сверху и снизу Фото: Autocar

Новый Polestar O2 оснащен 800-вольтной силовой установкой от того же Polestar 5 – у него полный привод и два электромотора суммарной мощностью около 900 л. с. С такими характеристиками он вполне может бросить вызов Tesla Roadster.

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Пока решение о запуске модели в производство еще не принято. Впрочем, электромобиль Polestar O2 имеет все шансы стать мелкосерийным и прийти на смену гибридному спорткару Polestar 1.

Ранее Фокус рассказывал про электрический кроссовер Polestar 3. Его уже рассекретили и представят до конца года.