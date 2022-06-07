Автопилот и 600 км запаса хода: рассекречен новый электрокроссовер от Volvo (фото)

Пятиместный кроссовер Polestar 3 поступит в продажу в 30 странах мира с 2023 года. Электромобиль бросит вызов Tesla Model X и Mercedes-Benz EQC.

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Опубликовано официальное изображение нового Polestar 3. Первый кроссовер от электрического подразделения Volvo представят в октябре, а в начале 2023 года стартует его производство на предприятиях в США и Китае. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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Примечательно, что на китайском предприятии Geely выпуск Volvo налажен уже давно, а вот в Северной Америке шведские автомобили пока еще не собирали. Для Polestar 3 готовят современный завод в Чарльстоне. На первом этапе модель будут продавать в 30 странах мира, а основными ее конкурентами модели станут Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC и Audi e-tron.

[ + – ] Ранее электрокроссовер показывали только в камуфляже Фото: Volvo

На фото показан элегантный профиль Polestar 3 с покатой крышей и выдвижными дверными ручками. Ранее электрокроссовер показывали в камуфляже, но все же можно было разглядеть его тоненькие светодиодные фары.

Известно, что новый Polestar 3 будет пятиместным и получит современный автопилот производства NVidia. Мультимедийная система электрокара создается совместно с Google и основана на Android.

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Характеристики Polestar 3 пока не раскрывают. Известно лишь, что кроссовер будет полноприводным и двухмоторным, а запас его хода составит около 600 км.

К слову, совсем недавно рассекретили флагманскую электрическую модель от Volvo и Polestar. Пятиметровый лифтбэк появится в 2024 году и станет соперником Tesla Model S и Porsche Taycan.

Также Фокус рассказывал, что Polestar показали спортивный электромобиль. Его выпустят лимитированной серией .