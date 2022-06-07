Рассекречен самый дешевый Cadillac: это стильный молодежный кроссовер (фото)
Новый кроссовер Cadillac станет самой компактной и самой доступной моделью бренда. Его производство стартует с 2023 года.
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В интернет попали патентные изображения нового компактного кроссовера Cadillac. Самую доступную модель марки должны представить уже в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autohome.
Ожидается, что кроссовер Cadillac назовут XT3 или GT4. Производство автомобиля наладят на предприятиях в США и Китае с начала 2023 года и он станет конкурентом BMW X2, Mercedes-Benz GLA и Audi Q3. Ранее его видели в камуфляже во время тестов на американских дорогах.
Дизайн Cadillac получился ярким и молодежным – с длинным капотом и покатой купеобразной крышей. Фирменная решетка радиатора сочетается с тоненькими светодиодными фарами, а фонари имитируют знаменитые кили Cadillac 50-х годов. Также в отделке немало хрома.Важно
Известно, что в основе кроссовера лежит платформа General Motors Е2ХХ, которую также использует старшая модель Cadillac XT4. Новичок будет меньше ее по размерам, то есть его длина не превысит 4,5 м.
Скорее всего, кроссовер Cadillac получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.) и 9-ступенчатую автоматическую КПП. Вполне возможно, что появится и гибридная модификация. Ожидаются варианты с передним и полным приводом.
Ранее Фокус сообщал, что General Motors и Honda совместно работают над электрическим кроссовером. Он появится в 2024 году, но уже рассекречен.