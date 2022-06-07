Рассекречен самый дешевый Cadillac: это стильный молодежный кроссовер (фото)

Новый кроссовер Cadillac станет самой компактной и самой доступной моделью бренда. Его производство стартует с 2023 года.

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В интернет попали патентные изображения нового компактного кроссовера Cadillac. Самую доступную модель марки должны представить уже в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] У автомобиля покатая купеобразная крыша Фото: autohome.com.cn

Ожидается, что кроссовер Cadillac назовут XT3 или GT4. Производство автомобиля наладят на предприятиях в США и Китае с начала 2023 года и он станет конкурентом BMW X2, Mercedes-Benz GLA и Audi Q3. Ранее его видели в камуфляже во время тестов на американских дорогах.

[ + – ] Фонари имитируют знаменитые кили Cadillac 50-х годов Фото: autohome.com.cn

Дизайн Cadillac получился ярким и молодежным – с длинным капотом и покатой купеобразной крышей. Фирменная решетка радиатора сочетается с тоненькими светодиодными фарами, а фонари имитируют знаменитые кили Cadillac 50-х годов. Также в отделке немало хрома.

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Известно, что в основе кроссовера лежит платформа General Motors Е2ХХ, которую также использует старшая модель Cadillac XT4. Новичок будет меньше ее по размерам, то есть его длина не превысит 4,5 м.

[ + – ] Кроссовер видели во время тестов в США Фото: Motor1.com

Скорее всего, кроссовер Cadillac получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.) и 9-ступенчатую автоматическую КПП. Вполне возможно, что появится и гибридная модификация. Ожидаются варианты с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors и Honda совместно работают над электрическим кроссовером. Он появится в 2024 году, но уже рассекречен.