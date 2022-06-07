Розсекречено найдешевший Cadillac: це стильний молодіжний кросовер (фото)

Новий кросовер Cadillac стане найкомпактнішою і найдоступнішою моделлю бренду. Його виробництво розпочнеться з 2023 року.

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В інтернет потрапили патентні зображення нового компактного кросовера Cadillac. Найдоступнішу модель марки мають представити вже цьогоріч. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] В автомобіля похилий купеподібний дах Фото: autohome.com.cn

Очікується, що кросовер Cadillac назвуть XT3 чи GT4. Виробництво автомобіля налагодять на підприємствах у США та Китаї з початку 2023 року і він стане конкурентом BMW X2, Mercedes-Benz GLA та Audi Q3. Раніше його бачили у камуфляжі під час тестів на американських дорогах.

[ + – ] Ліхтарі імітують знамениті кілі Cadillac 50-х років Фото: autohome.com.cn

Дизайн Cadillac вийшов яскравим і молодіжним — з довгим капотом і похилим купеподібним дахом. Фірмові грати радіатора поєднуються з тоненькими світлодіодними фарами, а ліхтарі імітують знамениті кілі Cadillac 50-х років. Також в обробці чимало хрому.

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Відомо, що в основі кросовера лежить платформа General Motors Е2ХХ, яку використовує старша модель Cadillac XT4. Новачок буде меншим за її розмірами, тобто його довжина не перевищить 4,5 м.

[ + – ] Кросовер бачили під час тестів у США Фото: Motor1.com

Швидше за все, кросовер Cadillac отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.) та 9-ступінчасту автоматичну КПП. Цілком можливо, що з'явиться гібридна модифікація. Очікуються варіанти з переднім і повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors і Honda спільно працюють над електричним кросовером. Він з'явиться у 2024 році, але вже розсекречений.