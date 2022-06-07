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Розсекречено найдешевший Cadillac: це стильний молодіжний кросовер (фото)

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Cadillac XT3, новий Cadillac XT3, кросовер Cadillac, Cadillac XT3 2023, Cadillac GT4
Фото: autohome.com.cn | Компактний кросовер Cadillac назвуть XT3 або GT4

Новий кросовер Cadillac стане найкомпактнішою і найдоступнішою моделлю бренду. Його виробництво розпочнеться з 2023 року.

В інтернет потрапили патентні зображення нового компактного кросовера Cadillac. Найдоступнішу модель марки мають представити вже цьогоріч. Про це повідомляє сайт Autohome.

Cadillac XT3, новий Cadillac XT3, кросовер Cadillac, Cadillac XT3 2023, Cadillac GT4
В автомобіля похилий купеподібний дах
Фото: autohome.com.cn

Очікується, що кросовер Cadillac назвуть XT3 чи GT4. Виробництво автомобіля налагодять на підприємствах у США та Китаї з початку 2023 року і він стане конкурентом BMW X2, Mercedes-Benz GLA та Audi Q3. Раніше його бачили у камуфляжі під час тестів на американських дорогах.

Cadillac XT3, новий Cadillac XT3, кросовер Cadillac, Cadillac XT3 2023, Cadillac GT4
Ліхтарі імітують знамениті кілі Cadillac 50-х років
Фото: autohome.com.cn

Дизайн Cadillac вийшов яскравим і молодіжним — з довгим капотом і похилим купеподібним дахом. Фірмові грати радіатора поєднуються з тоненькими світлодіодними фарами, а ліхтарі імітують знамениті кілі Cadillac 50-х років. Також в обробці чимало хрому.

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Відомо, що в основі кросовера лежить платформа General Motors Е2ХХ, яку використовує старша модель Cadillac XT4. Новачок буде меншим за її розмірами, тобто його довжина не перевищить 4,5 м.

Cadillac XT3, новий Cadillac XT3, кросовер Cadillac, Cadillac XT3 2023, Cadillac GT4
Кросовер бачили під час тестів у США
Фото: Motor1.com

Швидше за все, кросовер Cadillac отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (170 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.) та 9-ступінчасту автоматичну КПП. Цілком можливо, що з'явиться гібридна модифікація. Очікуються варіанти з переднім і повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors і Honda спільно працюють над електричним кросовером. Він з'явиться у 2024 році, але вже розсекречений.