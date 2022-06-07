Автопілот та 600 км запасу ходу: розсекречено новий електрокросовер від Volvo (фото)
П'ятимісний кросовер Polestar 3 надійде у продаж у 30 країнах світу з 2023 року. Електромобіль кине виклик Tesla Model X та Mercedes-Benz EQC.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Опубліковано офіційне зображення нового Polestar 3. Перший кросовер від електричного підрозділу Volvo представлять у жовтні, а на початку 2023 року стартує його виробництво на підприємствах у США та Китаї. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.
Примітно, що на китайському підприємстві Geely випуск Volvo налагоджено вже давно, а ось у Північній Америці шведські автомобілі поки що не збирали. Для Polestar 3 готують сучасний завод у Чарльстоні. На першому етапі модель продаватимуть у 30 країнах світу, а основними її конкурентами моделі стануть Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC та Audi e-tron.
На фото показаний елегантний профіль Polestar 3 з похилим дахом та висувними дверними ручками. Раніше електрокросовер показували в камуфляжі, але все ж таки можна було розглянути його тоненькі світлодіодні фари.
Відомо, що новий Polestar 3 буде п'ятимісним та отримає сучасний автопілот виробництва NVidia. Мультимедійна система електрокара створюється разом із Google і базується на Android.Важливо
Показники Polestar 3 поки не розкривають. Відомо лише, що кросовер буде повнопривідним та двомоторним, а запас його ходу складе близько 600 км.
До речі, нещодавно розсекретили флагманську електричну модель від Volvo і Polestar. П'ятиметровий ліфтбек з'явиться у 2024 році та стане суперником Tesla Model S та Porsche Taycan.
Також Фокус розповідав, що Polestar показали спортивний електромобіль. Його випустять лімітованою серією.