Автопілот та 600 км запасу ходу: розсекречено новий електрокросовер від Volvo (фото)

П'ятимісний кросовер Polestar 3 надійде у продаж у 30 країнах світу з 2023 року. Електромобіль кине виклик Tesla Model X та Mercedes-Benz EQC.

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Опубліковано офіційне зображення нового Polestar 3. Перший кросовер від електричного підрозділу Volvo представлять у жовтні, а на початку 2023 року стартує його виробництво на підприємствах у США та Китаї. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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Примітно, що на китайському підприємстві Geely випуск Volvo налагоджено вже давно, а ось у Північній Америці шведські автомобілі поки що не збирали. Для Polestar 3 готують сучасний завод у Чарльстоні. На першому етапі модель продаватимуть у 30 країнах світу, а основними її конкурентами моделі стануть Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC та Audi e-tron.

[ + – ] Раніше електрокросовер показували лише у камуфляжі Фото: Volvo

На фото показаний елегантний профіль Polestar 3 з похилим дахом та висувними дверними ручками. Раніше електрокросовер показували в камуфляжі, але все ж таки можна було розглянути його тоненькі світлодіодні фари.

Відомо, що новий Polestar 3 буде п'ятимісним та отримає сучасний автопілот виробництва NVidia. Мультимедійна система електрокара створюється разом із Google і базується на Android.

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Показники Polestar 3 поки не розкривають. Відомо лише, що кросовер буде повнопривідним та двомоторним, а запас його ходу складе близько 600 км.

До речі, нещодавно розсекретили флагманську електричну модель від Volvo і Polestar. П'ятиметровий ліфтбек з'явиться у 2024 році та стане суперником Tesla Model S та Porsche Taycan.

Також Фокус розповідав, що Polestar показали спортивний електромобіль. Його випустять лімітованою серією.