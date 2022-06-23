Краще за Теслу: Volvo готує електричні вантажівки з рекордним запасом ходу (фото)

Електричний Volvo FH наступної генерації отримає водневі паливні осередки. Його запас ходу досягає 1000 км, а повне заправлення займає всього 15 хвилин.

Volvo розпочали випробування вантажівок FH нового покоління. Вони електричні та надійдуть у виробництво після 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт шведської компанії.

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[ + – ] Електродвигуни потужністю 408 к. с. дозволяють тягнути 65-тонний автопотяг Фото: Volvo

Розробники стверджують, що запас ходу Volvo FH 2025 складе близько 1000 км. Це рекордний показник серед серійних електричних вантажівок, адже навіть у Tesla Semi дальність пробігу становить лише 800 км.

[ + – ] Запас ходу становить 1000 км Фото: Volvo

Річ у тому, що новий Volvo FH оснащений не акумуляторною батареєю, а водневими паливними осередками. Шляхом хімічної реакції там виробляється електрика.

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Паливні елементи створені компанією Cellcentric — спільним підприємством Volvo Group та Daimler Truck AG. Воно стане найбільшим виробником такої продукції в Європі і постачатиме її для вантажних Volvo, Mercedes-Benz і Freightliner.

[ + – ] Заправка воднем займає 15 хвилин Фото: Volvo

Водневі осередки можуть підтримувати потужність електромоторів на рівні 300 кВт (408 к. с.) і цього достатньо, щоб тягнути автопотяг повною масою 65 тонн (Tesla Semi — 32 тонни). Повне заправлення водневого ГБО здійснюється лише за 15 хвилин тоді, як заряджання батарей триває годинами. Вихлоп Volvo FH з паливними осередками містить лише водяну пару.

Раніше Фокус розповідав, що у Польщі стартує виробництво автобусів із водневими паливними осередками.