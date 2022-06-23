Краще за Теслу: Volvo готує електричні вантажівки з рекордним запасом ходу (фото)
Електричний Volvo FH наступної генерації отримає водневі паливні осередки. Його запас ходу досягає 1000 км, а повне заправлення займає всього 15 хвилин.
Volvo розпочали випробування вантажівок FH нового покоління. Вони електричні та надійдуть у виробництво після 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт шведської компанії.
Розробники стверджують, що запас ходу Volvo FH 2025 складе близько 1000 км. Це рекордний показник серед серійних електричних вантажівок, адже навіть у Tesla Semi дальність пробігу становить лише 800 км.
Річ у тому, що новий Volvo FH оснащений не акумуляторною батареєю, а водневими паливними осередками. Шляхом хімічної реакції там виробляється електрика.Важливо
Паливні елементи створені компанією Cellcentric — спільним підприємством Volvo Group та Daimler Truck AG. Воно стане найбільшим виробником такої продукції в Європі і постачатиме її для вантажних Volvo, Mercedes-Benz і Freightliner.
Водневі осередки можуть підтримувати потужність електромоторів на рівні 300 кВт (408 к. с.) і цього достатньо, щоб тягнути автопотяг повною масою 65 тонн (Tesla Semi — 32 тонни). Повне заправлення водневого ГБО здійснюється лише за 15 хвилин тоді, як заряджання батарей триває годинами. Вихлоп Volvo FH з паливними осередками містить лише водяну пару.
Раніше Фокус розповідав, що у Польщі стартує виробництво автобусів із водневими паливними осередками.