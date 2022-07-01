Електричну вантажівку Tesla Semi вперше показали в дії (відео)

Tesla вже використовує електричні вантажівки Semi для доставки вантажів. У такий спосіб їх тестують та готують до повномасштабного виробництва.

Електромобіль Tesla Semi уперше зняли за роботою. Електричну вантажівку вже використовує компанія Tesla за прямим призначенням. Відео опублікували на офіційній сторінці Tesla у Twitter.

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Вантажний Semi привіз станції швидкого заряджання електрокарів Tesla Supercharger. Їх вирішили встановити на знаменитому американському автодромі Laguna Seca у Каліфорнії.

У Tesla вже розпочали випуск пробної партії Semi, проте ще не розпочали повномасштабне виробництво вантажівки — воно заплановане на 2023 рік. Поки в такий спосіб електрокар тестують.

Нагадаємо, що електрична вантажівка Tesla Semi коштуватиме від 150 000 до 200 000 доларів. Її запропонують у двох версіях — із запасом ходу 480 та 800 км.

Електрокар отримає чотири мотори і зможе розганятися до 100 км/год за 5 секунд без причепа і за 20 секунд — з ним. Tesla Semi здатна буксирувати автопотяг загальною вагою 36 тонн.

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Вантажний електромобіль уже зібрав 750 замовлень. Зокрема, 175 авто закупила мережу гіпермаркетів Walmart, а 100 — виробник напоїв PepsiCo. Також серед замовників є компанії Anheuser-Busch, FedEx та DHL.

Раніше Фокус повідомляв, що з пропозицією протестувати Tesla Semi в Україні під час війни виступило керівництво мережі магазинів "Сільпо".