Tesla сенсаційно втратила лідерство на ринку електромобілів

Tesla рекордно наростила продаж електрокарів у першому півріччі, проте все одно не змогла утримати перше місце на ринку. У лідери вирвався китайський концерн BYD Auto.

Tesla вже не є світовим лідером із продажу електрокарів. За результатами першого півріччя 2022 року американська компанія несподівано поступилася лідерством китайському концерну BYD Auto. Про це повідомляє сайт Pandaily.

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За шість місяців Tesla продала 564,7 тис. електромобілів: це новий рекорд для американської компанії і на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак BYD за цей же час вдалося наростити продаж відразу на 315% — до 641,4 тис. електрокарів.

[ + – ] Проблеми на виробництві завадили Tesla досягти планових показників Фото: Tesla

Стрімке зростання китайського концерну пояснюється тим, що в березні він відмовився від моделей з двигунами внутрішнього згоряння. Виробничі потужності, що звільнилися, дозволили різко наростити випуск електромобілів.

До кінця року BYD Auto планує випустити приблизно 1,1-1,2 мільйони електрокарів. Утім, Tesla все ще має шанси повернути лідерство.

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Справа в тому, що BYD Auto вже задіяв усі виробничі потужності. У Tesla європейське підприємство під Берліном і нова гігафабрика в Техасі тільки почали працювати. Вони ще не вийшли на проєктні обсяги виробництва і там часті збої обладнання. До того ж, завод у китайському Шанхаї у першому півріччі довгий час простоював через спалах коронавірусу.

Ілон Маск зізнався, що через проблеми на виробництві Tesla вже втратила мільярди доларів у 2022 році. Саме з цієї причини обсяги поставок авто в другому кварталі виявилися на 18% меншими від запланованих.

Раніше Фокус повідомляв, що в Tesla вже почали експлуатувати електричну вантажівку Semi — вона допомагає будувати зарядні станції Supercharger.