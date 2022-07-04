Tesla сенсаційно втратила лідерство на ринку електромобілів
Tesla рекордно наростила продаж електрокарів у першому півріччі, проте все одно не змогла утримати перше місце на ринку. У лідери вирвався китайський концерн BYD Auto.
Tesla вже не є світовим лідером із продажу електрокарів. За результатами першого півріччя 2022 року американська компанія несподівано поступилася лідерством китайському концерну BYD Auto. Про це повідомляє сайт Pandaily.
За шість місяців Tesla продала 564,7 тис. електромобілів: це новий рекорд для американської компанії і на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак BYD за цей же час вдалося наростити продаж відразу на 315% — до 641,4 тис. електрокарів.
Стрімке зростання китайського концерну пояснюється тим, що в березні він відмовився від моделей з двигунами внутрішнього згоряння. Виробничі потужності, що звільнилися, дозволили різко наростити випуск електромобілів.
До кінця року BYD Auto планує випустити приблизно 1,1-1,2 мільйони електрокарів. Утім, Tesla все ще має шанси повернути лідерство.Важливо
Справа в тому, що BYD Auto вже задіяв усі виробничі потужності. У Tesla європейське підприємство під Берліном і нова гігафабрика в Техасі тільки почали працювати. Вони ще не вийшли на проєктні обсяги виробництва і там часті збої обладнання. До того ж, завод у китайському Шанхаї у першому півріччі довгий час простоював через спалах коронавірусу.
Ілон Маск зізнався, що через проблеми на виробництві Tesla вже втратила мільярди доларів у 2022 році. Саме з цієї причини обсяги поставок авто в другому кварталі виявилися на 18% меншими від запланованих.
Раніше Фокус повідомляв, що в Tesla вже почали експлуатувати електричну вантажівку Semi — вона допомагає будувати зарядні станції Supercharger.