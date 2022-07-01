Opel готує конкурента Nissan Leaf із запасом ходу 400 км (фото)

Електромобіль Opel Astra-e запозичить 155-сильний електромотор і літій-іонну батарею у Peugeot e-308. Крім хетчбека, покупцям запропонують й універсал.

Opel Astra та його британський близнюк Vauxhall Astra отримають електричну версію. Її продажі планують розпочати в 2023 році, а початкова вартість становитиме приблизно 35 тис. євро. Про це повідомляє видання Auto Express.

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[ + – ] Електрокар отримає 155-сильний двигун, а його запас ходу досягне 400 км. Фото: Opel

Новий Opel Astra-e (саме так назвуть електрокар) стане конкурентом Nissan Leaf, Volkswagen ID.3, а також нового MG4. Однак на відміну від суперників, він буде доступний не тільки як хетчбек, а й у кузові універсал — із містким 548-літровим багажником.

Як і молодші електромобілі Opel Mokka-e і Corsa-e, новий Opel Astra-e зовні мало чим відрізнятиметься від бензинових або гібридних версій. Швидше за все, він отримає спеціальні колісні диски з покращеною аеродинамікою, а дизайн передньої частини трохи змінять.

[ + – ] Ціна Opel Astra-e складе приблизно 35 тисяч євро Фото: Opel

У салоні все обмежиться новою графікою віртуальної панелі приладів і дисплея мультимедіа. У списку доступних опцій будуть матричні фари, система напівавтономного водіння, камери кругового огляду, вентиляція і масаж сидінь.

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Силову установку для Opel Astra-e 2023 запозичили в Peugeot e-308 (моделі побудовані на одній платформі ЕМР2). Хетчбек та універсал отримають 155-сильний мотор і літій-іонну батарею ємністю 54 кВт∙год, а запас ходу складе 400 км.

[ + – ] Крім хетчбека, запропонують місткий універсал. Фото: Opel

Opel починає активну електрифікацію своєї лінійки. До 2024 року в усіх моделей марки будуть електричні версії, а з 2028 року компанія повністю відмовиться від бензинових і дизельних двигунів.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel Corsa отримав спецверсію до 40-річчя моделі, і його покупці отримають у подарунок фірмові шкарпетки.