Електромотор та фірмові шкарпетки в подарунок: представлений ювілейний Opel Corsa (фото)

Opel Corsa отримав спеціальну версію до 40-річчя. Її випустять лімітованим тиражем та запропонують лише в електричному виконанні.

Opel відзначає 40-річчя хетчбека Corsa. Подарунком до ювілею стала спеціальна версія моделі 40 Years Special Edition. Деталі авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

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[ + – ] Хетчбек пофарбований в особливий відтінок червоного, як модель 1982 року Фото: Opel

Відрізнити ювілейний варіант від стандартного Opel Corsa 2022 можна за особливим червоним кольором — такий відтінок пропонували для першого покоління моделі. Дах і дзеркала заднього виду чорні, а відповідно до них — 17-дюймові диски графітового кольору.

[ + – ] Сидіння обшиті картатою тканиною Фото: Opel

Салон Opel Corsa оброблений спеціальною картатою тканиною — її візерунок також запозичили у моделей 80-х. Мало того, в комплекті з авто покупці отримають оригінальні картаті шкарпетки. Також усередині з'явилися ювілейні логотипи із цифрою "40".

[ + – ] Покупцям подарують картаті шкарпетки Фото: Opel

Комплектація Opel Corsa 40 Years Special Edition досить багата — включає діодні фари, клімат-контроль, камеру заднього виду, 7-дюймовий дисплей, парктронік, підігрів сидінь та керма.

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Хетчбек доступний лише в електричному виконанні. Він оснащений 136-сильним мотором та батареєю на 50 кВт∙год. Електрокар розганяється до 100 км/год за 8,1 с і розвиває 150 км/год, його запас ходу становить 330 км.

[ + – ] У салоні з'явилися ювілейні таблички Фото: Opel

Усього випустять рівно 1982 Opel Corsa 40 Years Special Edition, адже модель випускають із 1982 року. Купити електромобіль можна буде за ціною від 36 тисяч євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel випустив найменший у світі пожежний автомобіль.