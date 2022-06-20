Электромотор и фирменные носки в подарок: представлен юбилейный Opel Corsa (фото)

Opel Corsa получил специальную версию к 40-летию. Ее выпустят лимитированным тиражом и предложат исключительно в электрическом исполнении.

Opel отмечает 40-летие хэтчбека Corsa. Подарком к юбилею стала специальная версия модели 40 Years Special Edition. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

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[ + – ] Хэтчбек окрашен в особый оттенок красного, как у модели 1982 года Фото: Opel

Отличить юбилейный вариант от стандартного Opel Corsa 2022 можно по особому красному цвету – такой оттенок предлагался для первого поколения модели. Крыша и зеркала заднего вида черные, а под стать им – 17-дюймовые диски графитового цвета.

[ + – ] Сиденья обшиты клетчатой тканью Фото: Opel

Салон Opel Corsa отделан специальной клетчатой тканью – ее узор также позаимствовали у моделей 80-х. Мало того, в комплекте с авто покупатели получат оригинальные клетчатые носки. Также внутри появились юбилейные логотипы с цифрой "40".

[ + – ] Покупателям подарят клетчатые носки Фото: Opel

Комплектация Opel Corsa 40 Years Special Edition довольно богатая – включает диодные фары, климат-контроль, камеру заднего вида, 7-дюймовый дисплей, парктроник, подогрев сидений и руля.

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Хэтчбек доступен исключительно в электрическом исполнении. Он оснащен 136-сильным мотором и батареей на 50 кВт∙ч. Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с и развивает 150 км/ч, а его запас хода составляет 330 км.

[ + – ] В салоне появились юбилейные таблички Фото: Opel

Всего выпустят ровно 1982 Opel Corsa 40 Years Special Edition, ведь модель выпускают с 1982 года. Купить электромобиль можно будет по цене от 36 тыс. евро.

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